Житловий комплекс на Батиєвій горі? Прокуратура взялась за скандальне виділення землі

Землю під будівництво забудовник отримав в оренду як власник нежитлової будівлі площею 50 кв.м, якої ніколи не було

Прокуратура через суд вимагає скасувати рішення Київради про виділення ділянки на зсувонебезпечній території Батиєвої гори під житловий комплекс. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.

Повідомляється, що прокуратура звернулась до суду з позовом про визнання незаконним та скасування рішення Київської міської ради, яким передано в оренду комерційній структурі ділянку для будівництва житлового комплексу на вул. Кондукторській у Солом’янському районі столиці.

Земельна ділянка знаходиться на Батиєвій горі, в зсувонебезпечній зоні фото: Київська міська прокуратура

Слідчі прокуратури встановили, що у вересні 2024 року рішенням Київської міської ради товариству передано в оренду на п'ять років земельну ділянку площею маже 1 га вартістю майже 15 млн грн для будівництва, експлуатації та обслуговування багатоповерхових будинків. Землю товариство отримало в оренду як власник нежитлової будівлі площею 50 кв.м.

Проте, зауважили в прокуратурі, вказаний об’єкт нерухомості фізично не існує та ніколи не існував, не вводився в експлуатацію, дозвільні документи на його будівництво не видавались та не реєструвались.

За функціональним призначенням земельна ділянка належить до території захисної зелені фото: Київська міська прокуратура

«Реєстрація права власності на будівлю, якої не існує, була спрямована на створення штучних підстав для отримання землі на позаконкурентних умовах. Вказаним рішенням Київська міська рада надала товариству земельну ділянку для нового будівництва багатоповерхових житлових будинків, що обов’язково передбачає дотримання процедури проведення земельних торгів», – наголошують у прокуратурі.

Як зазначили у Київській прокуратурі, земельна ділянка знаходиться на Батиєвій горі, в зсувонебезпечній зоні, та за функціональним призначенням належить до території захисної зелені, а відведення її під забудову може призвести до вирубки зелених насаджень, зсуву ґрунту, та надалі загрози життю та здоров’ю мешканців міста.

Відтак прокуратура звернулася до суду з проханням скасувати рішення Київради про передачу ділянки в оренду, а також скасувати реєстрацію права власності на неіснуючу нерухомість, що стало підставою для виділення землі.

Господарським судом міста Києва відкрито провадження у вказаній справі.

Нагадаємо, голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко заявив, що бере під особистий контроль питання інвентаризації столичної землі, щоб запобігти так званим «туалетним схемам». Про це Ткаченко повідомив у Telegram, де опублікував відео, записане поруч з контейнерами на станції метро «Почайна». За словами Ткаченка, «туалетна схема» передбачає реєстрацію неіснуючої нерухомості, завдяки якій реєструється право власності на землю, де вона розташована. Ткаченко заявив, що терміново звернеться до Міністерства юстиції з переліком таких об’єктів «задля ретельної перевірки та скасування незаконних реєстраційних дій та притягнення реєстраторів до відповідальності, щоб запобігти реалізації туалетних схем».

Сьогодні, 28 лютого, мер Києва Віталій Кличко повідомив про кадрові зміни у Київській міській адміністрації на тлі резонансної «земельної справи». Зокрема, зі своїх посад у Київській міській державній адміністрації будуть звільнені: заступник голови КМДА Петро Оленич, заступник директора комунального підприємства «Спецжитлофонд» Юрій Леонов, заступник керівника комунального підприємства «Київблагоустрій» Олексій Мушта. Також депутат Київради, голова земельної комісії Михайло Терентьєв має скласти депутатські повноваження. За словами Кличка, у сфері містобудування столиці та земельних відносин, як і говорили раніше, буде здійснена реорганізація і не тільки в цих сферах.