Силовики продовжують трусити чиновників Київради. НАБУ пояснило, що відбувається

Депутати міськради та посадовці КМДА забезпечували ухвалення рішень про надання відповідних прав на землю, за що одержували вигоду

НАБУ і САП провели масштабну операцію «Чисте місто». Внаслідок чого викрито та припинено діяльність злочинної організації на чолі з ексдепутатом Київської міської ради. Про це повідомляє Національне антикорупційне бюро України.

«Один з ключових напрямів діяльності – заволодіння цінною столичною землею під забудову та взяття під повний контроль процедури ухвалення місцевою владою рішень про надання прав на землю», – йдеться у повідомленні.

Серед підозрюваних, як зауважує НАБУ:

ексдепутат Київської міськради, керівник злочинної організації;

заступник голови Київської міської державної адміністрації (КМДА);

голова та член постійної комісії Київської міськради з питань архітектури, містопланування та земельних відносин, чинні депутати міськради;

перший заступник та заступник директора комунальних підприємств;

четверо інших осіб.

Зазначається, що затримано сім учасників злочинної організації.

За даними слідства, учасники злочинної організації знаходили перспективні земельні ділянки та реєстрували на підконтрольних осіб право власності на споруди, яких на цих ділянках ніколи не існувало. Надалі подавали до міськради заяви про надання їм права власності на земельні ділянки для обслуговування цих споруд, що дозволяло уникати торгів.

Депутати міськради та посадовці КМДА, частина з яких входила до злочинної організації, а деякі перебували під її впливом, допомагали ухвалювати рішення про передачу прав на землю. За це вони отримували хабарі у вигляді грошей та нерухомості. Усі рішення контролювали учасники злочинної організації: «потрібні» люди безперешкодно отримували землю, а інші стикалися з перешкодами та змушені були звертатися до них за «допомогою».

НАБУ наголошує, що керівник злочинної організації мав значний вплив на процеси всередині міськради та КМДА. Він також підтримував зв’язки з широким колом впливових осіб, серед яких заступники голови КМДА, депутати, голова земельної комісії Київської міськради та інші. Центр ухвалення рішень, зокрема у земельній сфері, перемістився з Хрещатика, 36 в іншу будівлю, де питання «вирішувались» за участю міських топпосадовців та інших впливових осіб.

Для приховування своєї діяльності учасники злочинної організації використовували спеціальні термінали мобільного зв’язку, псевдоніми, контрспостереження та інші дії, спрямовані на уникнення відповідальності, втім це не завадило детективам. У результаті діяльності злочинної організації протягом 2023-2024 років з власності територіальної громади Києва незаконно виведено землю у центрі міста вартістю 11,6 млн грн.

Водночас завдяки своєчасним діям правоохоронних органів, вдалося запобігти заволодінню ще шістьма земельними ділянками у столиці загальною вартістю 83,7 млн грн. Також викрито спробу залякування та створення штучних перешкод, щоб змусити приватне підприємство припинити законну діяльність із торгівлі та оренди приміщень. Мета – заволодіти його землею для подальшої забудови.

Також зафіксовано пропозицію хабаря у розмірі $100 тис. члену земельної комісії та депутатці Київської міської ради за зловживання нею своїми повноваженнями та впливом в інтересах злочинної організації. Слідство триває. Встановлюються інші епізоди злочинної діяльності.

Нагадаємо, що сьогодні Національне антикорупційне бюро провело обшуки в одіозного київського бізнесмена Дениса Комарницького.

Згодом ексдепутат Київради, адвокат Денис Комарницький прокоментував інформацію про обшук в його помешканні. Комарницький переконаний, що обшуки, про які 6 лютого повідомили ЗМІ, це системна атака на міську владу Києва, яка спрямована на її дискредитацію, і елементом якої став тиск на самого Комарницького, його рідних і близьких.