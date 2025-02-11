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Новий глава КМВА зацікавився «туалетними схемами» заволодіння столичною землею

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Новий глава КМВА зацікавився «туалетними схемами» заволодіння столичною землею
Голова Київської міської військової адміністрації заявив, що терміново звернеться до Міністерства юстиції
скриншот відео

Ткаченко анонсував створення групи «Прозорість і підзвітність», яка опікуватиметься земельним питанням у столиці

Голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко заявив, що бере під особистий контроль питання інвентаризації столичної землі, щоб запобігти так званим «туалетним схемам». Про це Ткаченко повідомив у Telegram, де опублікував відео, записане поруч з контейнерами на станції метро «Почайна».

«Вулиця Вербова, метро «Почайна». Позаду мене приклад чергової спроби незаконного заволодіння столичною землею за так званою «туалетною схемою». Таких прикладів по Києву, на жаль, сотні, якщо не тисячі», – каже чиновник.

За словами Ткаченка, «туалетна схема» передбачає реєстрацію неіснуючої нерухомості, завдяки якій реєструється право власності на землю, де вона розташована. 

«Ділки реєструють право власності на неіснуючу нерухомість, як ось ці контейнери і «віджимають» гектари столичної землі. Місто втрачає мільйони, які громада могла б спрямувати на допомогу захисникам. Ми не подаруємо зловмисникам жодного клаптику столичної землі. Або прозоро, законно і чесно, або – нічого», – заявив голова КМВА. 

Голова Київської міської військової адміністрації заявив, що терміново звернеться до Міністерства юстиції з переліком таких об’єктів «задля ретельної перевірки та скасування незаконних реєстраційних дій та притягнення реєстраторів до відповідальності, щоб запобігти реалізації туалетних схем». 

Крім того, він анонсував створення групи «Прозорість і підзвітність», яка опікуватиметься цим питанням.

Нагадаємо, 29 січня міський голова столиці України Віталій Кличко звернувся до президента України Володимира Зеленського і попросив його, як гаранта Конституції, «не допустити руйнування місцевого самоврядування – основи демократії». Він заявив, що «новий начальник КМВА, без військової освіти й досвіду, який замінив на посаді бойових генералів, блокує вирішення ключових господарських питань».

6 лютого Національне антикорупційне бюро заявило про викриття злочинної організації, причетної до земельної корупції у Київській міській раді та КМДА. Результатом слідчих дій у межах операції «Чисте місто» стало оголошення підозри десятьом особам. Семеро учасників організації затримано.

Серед підозрюваних – ексдепутат Київської міської ради Денис Комарницький, якого правоохоронці називають керівником злочинної організації. 10 лютого НАБУ оголосило Комарницького у розшук.

7 лютого Київська міськдержадміністрація повідомила про обшуки у справі, що стосується рішень міської влади 2009 року. Тоді головою КМДА був Леонід Черновецький, а лідером фракції Блоку Леоніда Черновецького у Київраді – Денис Комарницький.
Того ж дня Вищий антикорупційний суд обрав запобіжні заходи низці столичних чиновників, серед яких заступник голови КМДА Петро Оленич, а також депутати Київради – зокрема голова комісії з питань земельних відносин Михайло Терентьєв і членкиня комісії Олена Марченко.

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Теги: Віталій Кличко забудова Леонід Черновецький Антикорупційний суд місто розшук Тимур Ткаченко Київ

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