Земельний дерибан у столиці: мер Києва влаштував чистку свого оточення
Зі своєї посади буде звільнений заступник голови Київської міської державної адміністрації Петро Оленич
Мер Києва Віталій Кличко повідомив про кадрові зміни у Київській міській адміністрації на тлі резонансної «земельної справи». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву Віталія Кличка.
Зокрема, зі своїх посад у Київській міській державній адміністрації будуть звільнені:
- заступник голови КМДА Петро Оленич
- заступник директора комунального підприємства «Спецжитлофонд» Юрій Леонов
- заступник керівника комунального підприємства «Київблагоустрій» Олексій Мушта.
Також депутат Київради, голова земельної комісії Михайло Терентьєв має скласти депутатські повноваження.
За словами Кличка, у сфері містобудування столиці та земельних відносин, як і говорили раніше, буде здійснена реорганізація і не тільки в цих сферах.
«Зазначу щодо резонансної «земельної справи»: місто надає правоохоронцям всі запрошувані документи та сприяє слідству», – додав Кличко.
Нагадаємо, 27 лютого, Національне антикорупційне бюро опублікувало записи негласних слідчих дій, які велися під час досудового розслідування земельної корупції в Києві у межах операції «Чисте місто».
«За оборудкою стоїть злочинна організація на чолі з медійно-відомим колишнім депутатом Київської міської ради, до складу якої входили топпосадовці, депутати та інші особи», – заявили у НАБУ.
У відомстві зазначили, що члени злочинної організації використовували так звана «туалетну схему», яка передбачала пошук привабливих земельних ділянок та реєстрацію на підконтрольних осіб права власності на споруди, яких у багатьох випадках на цих ділянках ніколи не існувало. Це дозволяло отримувати першочергове право власності на землю під цими спорудами-привидами.
Нагадаємо, голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко заявив, що бере під особистий контроль питання інвентаризації столичної землі, щоб запобігти так званим «туалетним схемам». Про це Ткаченко повідомив у Telegram, де опублікував відео, записане поруч з контейнерами на станції метро «Почайна».За словами Ткаченка, «туалетна схема» передбачає реєстрацію неіснуючої нерухомості, завдяки якій реєструється право власності на землю, де вона розташована. Крім того, він анонсував створення групи «Прозорість і підзвітність», яка опікуватиметься цим питанням.
6 лютого Національне антикорупційне бюро заявило про викриття злочинної організації, причетної до земельної корупції у Київській міській раді та КМДА. Результатом слідчих дій у межах операції «Чисте місто» стало оголошення підозри десятьом особам. Семеро учасників організації затримано.
Серед підозрюваних – ексдепутат Київської міської ради Денис Комарницький, якого правоохоронці називають керівником злочинної організації. 10 лютого НАБУ оголосило Комарницького у розшук.
7 лютого Київська міськдержадміністрація повідомила про обшуки у справі, що стосується рішень міської влади 2009 року. Тоді головою КМДА був Леонід Черновецький, а лідером фракції Блоку Леоніда Черновецького у Київраді – Денис Комарницький. Того ж дня Вищий антикорупційний суд обрав запобіжні заходи низці столичних чиновників, серед яких заступник голови КМДА Петро Оленич, а також депутати Київради – зокрема голова комісії з питань земельних відносин Михайло Терентьєв і членкиня комісії Олена Марченко.
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