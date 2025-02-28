Земельний дерибан у столиці: мер Києва влаштував чистку свого оточення

За словами Кличка, у сфері містобудування столиці та земельних відносин буде здійснена реорганізація

Зі своєї посади буде звільнений заступник голови Київської міської державної адміністрації Петро Оленич

Мер Києва Віталій Кличко повідомив про кадрові зміни у Київській міській адміністрації на тлі резонансної «земельної справи». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву Віталія Кличка.

Зокрема, зі своїх посад у Київській міській державній адміністрації будуть звільнені:

заступник голови КМДА Петро Оленич

заступник директора комунального підприємства «Спецжитлофонд» Юрій Леонов

заступник керівника комунального підприємства «Київблагоустрій» Олексій Мушта.

Також депутат Київради, голова земельної комісії Михайло Терентьєв має скласти депутатські повноваження.

За словами Кличка, у сфері містобудування столиці та земельних відносин, як і говорили раніше, буде здійснена реорганізація і не тільки в цих сферах.

«Зазначу щодо резонансної «земельної справи»: місто надає правоохоронцям всі запрошувані документи та сприяє слідству», – додав Кличко.

Нагадаємо, 27 лютого, Національне антикорупційне бюро опублікувало записи негласних слідчих дій, які велися під час досудового розслідування земельної корупції в Києві у межах операції «Чисте місто».

«За оборудкою стоїть злочинна організація на чолі з медійно-відомим колишнім депутатом Київської міської ради, до складу якої входили топпосадовці, депутати та інші особи», – заявили у НАБУ.

У відомстві зазначили, що члени злочинної організації використовували так звана «туалетну схему», яка передбачала пошук привабливих земельних ділянок та реєстрацію на підконтрольних осіб права власності на споруди, яких у багатьох випадках на цих ділянках ніколи не існувало. Це дозволяло отримувати першочергове право власності на землю під цими спорудами-привидами.

Нагадаємо, голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко заявив, що бере під особистий контроль питання інвентаризації столичної землі, щоб запобігти так званим «туалетним схемам». Про це Ткаченко повідомив у Telegram, де опублікував відео, записане поруч з контейнерами на станції метро «Почайна».За словами Ткаченка, «туалетна схема» передбачає реєстрацію неіснуючої нерухомості, завдяки якій реєструється право власності на землю, де вона розташована. Крім того, він анонсував створення групи «Прозорість і підзвітність», яка опікуватиметься цим питанням.

6 лютого Національне антикорупційне бюро заявило про викриття злочинної організації, причетної до земельної корупції у Київській міській раді та КМДА. Результатом слідчих дій у межах операції «Чисте місто» стало оголошення підозри десятьом особам. Семеро учасників організації затримано.

Серед підозрюваних – ексдепутат Київської міської ради Денис Комарницький, якого правоохоронці називають керівником злочинної організації. 10 лютого НАБУ оголосило Комарницького у розшук.

7 лютого Київська міськдержадміністрація повідомила про обшуки у справі, що стосується рішень міської влади 2009 року. Тоді головою КМДА був Леонід Черновецький, а лідером фракції Блоку Леоніда Черновецького у Київраді – Денис Комарницький. Того ж дня Вищий антикорупційний суд обрав запобіжні заходи низці столичних чиновників, серед яких заступник голови КМДА Петро Оленич, а також депутати Київради – зокрема голова комісії з питань земельних відносин Михайло Терентьєв і членкиня комісії Олена Марченко.