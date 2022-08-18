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Туреччина підписала меморандум про участь у відбудові України

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Туреччина підписала меморандум про участь у відбудові України
Першим проектом розглядається відновлення мосту, що з'єднує Бучу та Ірпінь зі столицею
Офіс президента

Незабаром буде створена українсько-турецька робоча група щодо питань відбудови

У повоєнному відновленні України візьме участь Туреччина. Відповідний меморандум сьогодні підписали глава Мінінфраструктури України Олександр Кубраков та міністр торгівлі Туреччини Мехмет Муш, повідомляє Офіс президента.

«Туреччина – наш стратегічний союзник. Ми вдячні турецьким партнерам за готовність до співпраці у відбудові зруйнованої Росією інфраструктури. Турецький бізнес має великий досвід у будівництві доріг і мостів, зокрема Запорізького та Кременчуцького мостів, і зарекомендував себе як надійний партнер. Тому розраховуємо, що вже зовсім скоро вийдемо на конкретні практичні результати спільної відбудови», – зазначив Олександр Кубраков.

Передбачається, що турецькі державні та бізнес-структури зможуть розвивати конкретні проекти відновлення, а також надавати консультаційну й технічну допомогу.

Туреччина візьме участь у повоєнній відбудові України
Туреччина візьме участь у повоєнній відбудові України
Офіс президента

Як перший проект розглядається відбудова мосту в селі Романівка Київської області, який з’єднує Бучу та Ірпінь зі столицею. Він був зруйнований на початку повномасштабного російського вторгнення, і фактично це зупинило наступ агресора на столицю.

Найближчим часом буде створена спільна українсько-турецька робоча група щодо питань відбудови, у межах якої опрацюють механізми залучення турецьких інвестицій у конкретні проекти.

Нагадаємо, що у Львові Зеленський вже провів двосторонні переговори з президентом Туреччини Тайіпом Ердоганом.

Також глава української держави поговорив з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем. Сторони домовилися про продовження координації в реалізації зернової ініціативи. Обговорили можливі напрямки її розвитку, питання незаконної та примусової депортації українців, звільнення з полону наших військовослужбовців і медиків.

Згодом відбулась тристороня зустріч Зеленського, Ердогана та Гутерріша.

Крім цього, нещодавно стало відомо, що Москва змінила позицію щодо можливих переговорів президентів Росії та України Володимира Путіна та Володимира Зеленського.

Як відомо, Туреччина намагається прискорити зустріч Володимира Зеленського і Володимира Путіна, бо розуміє негативні наслідки російсько-української війни для чорноморського регіону. 

Читайте також: Зустріч Зеленського, Ердогана і Гутерреша: перші подробиці
Теги: Туреччина Україна війна в Україні

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