В Києві відновлено зруйнований рашистами будинок (фото)
Будинок, який раніше був обстріляний рашистами, виглядає як новий
У Києві показали оновлену після обстрілів будівлю, фото опублікували в групі «Життя Оболонського Району та Мінського Масиву» у Facebook.
«Богатирська, 20. Кацапи, ви кого перемогти збираєтесь? Тих, хто відбудовується швидше, ніж ви встигаєте снаряди підвозити?» – йдеться у дописі з фото.
Автор допису додав, що кожен відновлений будинок чи школа символізує стійкість українців та безперспективність усіх намагань ворога.
У коментарях під дописом люди обговорюють фото, користувачі мереж вважають, що хоч причин ремонту і жахлива, але будинок виглядає ще краще, ніж до обстрілів.
Нагадаємо, раніше Україна відновила покинуту залізницю до кордону з Румунією.
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