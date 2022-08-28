В Києві відновлено зруйнований рашистами будинок (фото)

Будинок, який раніше був обстріляний рашистами, виглядає як новий

У Києві показали оновлену після обстрілів будівлю, фото опублікували в групі «Життя Оболонського Району та Мінського Масиву» у Facebook.

«Богатирська, 20. Кацапи, ви кого перемогти збираєтесь? Тих, хто відбудовується швидше, ніж ви встигаєте снаряди підвозити?» – йдеться у дописі з фото.



Автор допису додав, що кожен відновлений будинок чи школа символізує стійкість українців та безперспективність усіх намагань ворога.

Будинок виглядає ніби новобудова Фото: Facebook

У коментарях під дописом люди обговорюють фото, користувачі мереж вважають, що хоч причин ремонту і жахлива, але будинок виглядає ще краще, ніж до обстрілів.

Нагадаємо, раніше Україна відновила покинуту залізницю до кордону з Румунією.