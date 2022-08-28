Головна Країна Політика
search button user button menu button

В Києві відновлено зруйнований рашистами будинок (фото)

Ірина Жукевич
glavcom.ua
В Києві відновлено зруйнований рашистами будинок (фото)
В Києві відновили будинок після обстрілів
Фото з відкритих джерел

Будинок, який раніше був обстріляний рашистами, виглядає як новий

У Києві показали оновлену після обстрілів будівлю, фото опублікували в групі «Життя Оболонського Району та Мінського Масиву» у Facebook.

«Богатирська, 20. Кацапи, ви кого перемогти збираєтесь? Тих, хто відбудовується швидше, ніж ви встигаєте снаряди підвозити?» – йдеться у дописі з фото.

Автор допису додав, що кожен відновлений будинок чи школа символізує стійкість українців та безперспективність усіх намагань ворога.

Будинок виглядає ніби новобудова
Будинок виглядає ніби новобудова
Фото: Facebook

У коментарях під дописом люди обговорюють фото, користувачі мереж вважають, що хоч причин ремонту і жахлива, але будинок виглядає ще краще, ніж до обстрілів. 

Нагадаємо, раніше Україна відновила покинуту залізницю до кордону з Румунією.

Теги: росія Київ війна обстріл

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Політика

Зеленський зібрав силовиків: головна тема – ситуація на фронті
Зеленський зібрав силовиків: головна тема – ситуація на фронті
В Києві відновлено зруйнований рашистами будинок (фото)
В Києві відновлено зруйнований рашистами будинок (фото)
Кулеба поїде у Швецію та Чехію домовлятися про збільшення санкцій проти Росії
Кулеба поїде у Швецію та Чехію домовлятися про збільшення санкцій проти Росії
Гарячі обійми Стефанчука із польським колегою потішили соцмережу
Гарячі обійми Стефанчука із польським колегою потішили соцмережу
Путін зазнав абсолютного провалу у війні з Україною, – Forbes
Путін зазнав абсолютного провалу у війні з Україною, – Forbes
Окупанти хочуть переформатувати «референдум» у опитування – мер Мелітополя
Окупанти хочуть переформатувати «референдум» у опитування – мер Мелітополя

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
360K
Президент підписав «дуже важливий, особливий указ»
180K
Путін зазнав абсолютного провалу у війні з Україною, – Forbes
68K
28 серпня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
64K
Як Путін засекретить втрати російської армії: військовий експерт розкрив карти
37K
Успіння Пресвятої Богородиці: що не можна робити
34K
Російський опозиціонер розказав, яка підступна хвороба спіткала Медведєва   

Новини

Українські воїни знищили розвідгрупу окупантів на Херсонщині
Вчора, 07:16
Литва купить безпілотники-камікадзе для ЗСУ 
26 серпня, 20:59
Візит МАГАТЕ на Запорізьку АЕС: The Wall Street Journal дізнався дату 
26 серпня, 20:29
В Україну прибула перша партія листів від військовополонених
26 серпня, 20:21
Російський опозиціонер пояснив, чому в оточенні Путіна нема жодної притомної людини 
26 серпня, 19:54
Окупанти хочуть спровокувати аварію на Запорізькій АЕС з викидом радіації – «Енергоатом»
26 серпня, 18:49

Прес-релізи

На Київщини встановлено пам’ятні знаки про вклад енергетиків у післявоєнну відбудову України
На Київщини встановлено пам’ятні знаки про вклад енергетиків у післявоєнну відбудову України
25 серпня, 16:52
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту