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    Новини

    Злочинці розправили плечі: у Києві за добу чотири автоугони і майже 150 крадіжок

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    Злочинці розправили плечі: у Києві за добу чотири автоугони і майже 150 крадіжок

    Понад три сотні злочинів сталося в столиці за добу

    За минулу добу, 26 листопада, до органів внутрішніх справ столиці надійшло 327 повідомлень про скоєння злочинів. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

    Серед правопорушень:

    • розбійні напади - 1;
    • грабежі - 2;
    • хуліганства - 4;
    • крадіжки - 144;
    • незаконні заволодіння автотранспортом - 4.

    У поліції зазначили, що у 59 випадках підозрювані особи встановлені.

    Як повідомлялося, столичні оперативники затримали жінку, яка поцупила гроші у відвідувача кав’ярні на вулиці Антоновича в Голосіївському районі. Правоохоронці перевіряють причетність підозрюваної до вчинення аналогічних злочинів на території столиці.

    На Великій окружній у Києві співробітники поліції зупинили автомобіль і вилучили у водія 73 пакетики з розфасованою порошкоподібною речовиною, схожою на кокаїн,

    Національна поліція України Київ кримінал злочинність злочин
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