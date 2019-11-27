Злочинці розправили плечі: у Києві за добу чотири автоугони і майже 150 крадіжок



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Понад три сотні злочинів сталося в столиці за добу

За минулу добу, 26 листопада, до органів внутрішніх справ столиці надійшло 327 повідомлень про скоєння злочинів. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

Серед правопорушень:

розбійні напади - 1;

грабежі - 2;

хуліганства - 4;

крадіжки - 144;

незаконні заволодіння автотранспортом - 4.

У поліції зазначили, що у 59 випадках підозрювані особи встановлені.

Як повідомлялося, столичні оперативники затримали жінку, яка поцупила гроші у відвідувача кав’ярні на вулиці Антоновича в Голосіївському районі. Правоохоронці перевіряють причетність підозрюваної до вчинення аналогічних злочинів на території столиці.

На Великій окружній у Києві співробітники поліції зупинили автомобіль і вилучили у водія 73 пакетики з розфасованою порошкоподібною речовиною, схожою на кокаїн,