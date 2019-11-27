Злочинці розправили плечі: у Києві за добу чотири автоугони і майже 150 крадіжок
Понад три сотні злочинів сталося в столиці за добу
За минулу добу, 26 листопада, до органів внутрішніх справ столиці надійшло 327 повідомлень про скоєння злочинів. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.
Серед правопорушень:
- розбійні напади - 1;
- грабежі - 2;
- хуліганства - 4;
- крадіжки - 144;
- незаконні заволодіння автотранспортом - 4.
У поліції зазначили, що у 59 випадках підозрювані особи встановлені.
Як повідомлялося, столичні оперативники затримали жінку, яка поцупила гроші у відвідувача кав’ярні на вулиці Антоновича в Голосіївському районі. Правоохоронці перевіряють причетність підозрюваної до вчинення аналогічних злочинів на території столиці.
На Великій окружній у Києві співробітники поліції зупинили автомобіль і вилучили у водія 73 пакетики з розфасованою порошкоподібною речовиною, схожою на кокаїн,