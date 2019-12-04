У Києві посеред вулиці стався зухвалий розбійний напад



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У Києві введена спеціальна поліцейська операція

Троє невідомих, погрожуючи ножем, відібрали у чоловіка сумку з грошима

У вівторок, 3 грудня, на вулиці Ломоносова у Голосіївському районі Києва стався розбійний напад на чоловіка.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

До поліції звернувся чоловік та повідомив, що невідомі під погрозою ножа відібрали у нього сумку з грошима.

Начальник Голосіївського управління поліції Олег Волошин розповів, що заявник разом зі знайомою сидів у автомобілі, до нього підбігло троє невідомих і прокололи переднє колесо. Далі нападники пригрозили потерпілому ножем, відібрали сумку з грошима, а після втекли з місця події на іномарці.

«Наразі введена спеціальна поліцейська операція для встановлення місцезнаходження осіб, причетних до злочину, та їх затримання. За даним фактом розпочато кримінальне провадження за частиною другою статті 187 (Розбій) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна», - повідомив правоохоронець.

За даними Інформатора, невідомі на BMW X5 пограбували чоловіка біля Приватбанку. Вони вирвали у нього сумку, в якій знаходилися ключі від автомобіля і гроші в сумі 70 тисяч гривень.