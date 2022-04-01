Російські окупанти залишили весь Броварський район

ЗСУ працюватимуть над розчищенням населених пунктів від окупантів та ворожої техніки

Російські загарбники забрали техніку і залишили весь Броварський район. Про це повідомив мер Броварів Ігор Сапожко в ефірі телеканалу «Рада».

«Окупанти залишили практично весь Броварський район. А це напрямок і Баришевський, і у бік Прилук, у бік Чернігова. Тому сьогодні ЗСУ безпосередньо діятимуть на розчищення населених пунктів від окупантів, від ворожої техніки, можливо замінованих місць», – сказав він.

За його словами, у Броварах блокпости не розбирають і готові до оборони. Чимало жителів повернулися до міста. Поступово відновлюється робота малого та середнього бізнесу: відкриваються підприємства, магазини, павільйони. «Місто починає жити своїм життям, так як у нас був надійний захист від ЗСУ, тому ми завжди говорили про те, що все спокійно, все добре», – сказав Ігор Сапожко.

Нагадаємо, попри часткове відведення російських військ, Київ, як і раніше, перебуває в небезпеці. Про це заявив високопоставлений представник Пентагону. Також Міноборони Великої Британії повідомило, що незважаючи на виведення певної кількості підрозділів, російські загарбники продовжують утримувати позиції на схід і захід від Києва. Найближчими днями там очікуються запеклі бої.