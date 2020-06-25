Зґвалтування в Кагарлику: в Авакова запевняють, що потерпіла під охороною



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За заявою жінки охорона надається за її потребою та на час судових засідань, кажуть у МВС

Міністерство внутрішніх справ України заявляє, що поліція надає охорону жінці, яку зґвалтували у поліцейському відділку в Кагарлику.

«Поліція Київської області готова забезпечити цілодобову охорону потерпілій від дій співробітників Кагарлицького відділу поліції. Нині за заявою жінки охорона надається за її потребою та на час судових засідань. Окрім того, у її будинку встановлена тривожна кнопка для негайного виклику поліцейських», - повідомляє пресслужба МВС.

У МВС додали, що організацію забезпечення охорони покладено на полк поліції особливого призначення поліції Київщини.

Раніше адвокат потерпілої повідомила, що її підзахисній досі не надали охорону.

Як відомо, 22 червня Апеляційний суд Києва залишив під вартою колишніх поліцейських Миколу Кузіва та Сергія Сулими – підозрюваних у зґвалтуванні дівчини у поліцейському відділку в Кагарлику.

Нагадаємо, 24 травня в райвідділ поліції в Кагарлику для допиту як свідка запросили дівчину. У відділенні поліції її кілька годин били і гвалтували.

26 травня суд заарештував двох поліцейських, подозрюваних у зґвалтуванні жінки і побитті чоловіка в Кагарлику.

Згодом прокуратура змінила підозри двом експоліцейським.

За наказом начальника Головного управління Національної поліції у Київській області у Караглик відряджені представники обласного управління поліції, які здійснюватимуть керівництво місцевим відділом.

Як повідомлялося, у Верховній Раді зареєстровано проєкт постанови про звільнення Арсена Авакова з посади міністра внутрішніх справ. Проєкт постанови після реєстрації передано на розгляд керівництву парламенту.