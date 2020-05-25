Вдягали на жінку протигаз і кайданки: стали відомі подробиці зґвалтування у Кагарлику



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Поліцейських, підозрюваних у зґвалтуванні, затримано Фото: ДБР

Поліцейські також застосували фізичну силу відносно чоловіка, який перебував у приміщенні відділення

Прокуратура Київської області повідомила деякі подробиці справи щодо зґвалтування та нанесення тілесних ушкоджень потерпілим у Кагарлицькому відділі поліції.

«За попередніми даними, в ніч з 23 на 24 травня 2020 року один із правоохоронців, перебуваючи у своєму службовому кабінеті, застосував тортури до жінки, яку викликали до відділення поліції як свідка. Зокрема, вдягав на неї протигаз, застосовував кайданки та здійснював постріли з табельної зброї над головою. Після цього, кілька разів зґвалтував потерпілу», - повідомляє пресслужба прокуратури Київщини.

Крім цього, за її даними, поліцейські застосували фізичну силу відносно чоловіка, який у цей же час перебував у приміщенні відділення поліції. У результаті неправомірних дій останніх потерпілий отримав тілесні ушкодження.

Наразі двох поліцейських затримано в порядку ст. 208 КК України, їм готується повідомлення про підозру у вчиненні зґвалтування та нанесення тілесних ушкоджень потерпілим (ч. 1 ст. 152 та ч. 2 ст. 365 КК України). Вирішується питання про обрання відносно них запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у Києві.

Як повідомлялося, 24 травня у поліцію надійшло повідомлення про те, що у Кагарлицьку лікарню звернулася жінка, 1994 року народження, із повідомленням про побиття та зґвалтування. З її слів, до цих правопорушень причетні співробітники поліції. Поліцейських було затримано.

Голова Національної поліції України Ігор Клименко звільнив поліцейських, які підозрюються у скоєнні злочину, відсторонив від виконання службових обов’язків керівництво відділу та прийняв рішення про розформування підрозділу і переатестацію всього особового складу Кагарлицького відділу поліції.