Зґвалтування у Кагарлику: суд відхилив апеляції затриманих копів



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Суд заарештував на два місяці підозрюваних Миколу Кузіва і Сергія Сулиму

Суд залишив під вартою Кузіва і Сулиму

Сьогодні, 22 червня, Апеляційний суд Києва залишив під вартою колишнього поліцейського Миколу Кузіва - одного з підозрюваних у зґвалтуванні дівчини у поліцейському відділку в Кагарлику.

Про це повідомила адвокат потерпілої Олена Сотник на своїй сторінці у Facebook.

Згодом суд розглянув аналогічну скаргу захисту другого підозрюваного у цій справі Сергія Сулими.

«Сулиму Сергія суд залишив під вартою», - повідомила адвокат потерпілої дівчини.

Як відомо, сьогодні Апеляційний суд Києва розглядає клопотання підозрюваних у зґвалтуванні дівчини у відділку поліції у Кагарлику щодо зміни їм запобіжного заходу.

Зазначимо, що новим адвокатом постраждалої стала колишня народна депутатка від партії «Самопоміч» Олена Сотник. Раніше адвокат, який захищав інтереси постраждалої, Євген Мельниченко повідомив, що більше не є її захисником.

Нагадаємо, 24 травня в райвідділ поліції в Кагарлику для допиту як свідка запросили дівчину. У відділенні поліції її кілька годин били і гвалтували.

26 травня суд заарештував двох поліцейських, подозрюваних у зґвалтуванні жінки і побитті чоловіка в Кагарлику.

За наказом начальника Головного управління Національної поліції у Київській області у Караглик відряджені представники обласного управління поліції, які здійснюватимуть керівництво місцевим відділом.

Як повідомлялося, у Верховній Раді зареєстровано проєкт постанови про звільнення Арсена Авакова з посади міністра внутрішніх справ. Проєкт постанови після реєстрації передано на розгляд керівництву парламенту.