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    Зґвалтування в Кагарлику: проти затриманих поліцейських відкриті нові справи

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    <span>Суд заарештував на два місяці підозрюваних Сергію Сулиму і Миколу Кузіва</span> - Зґвалтування в Кагарлику: проти затриманих поліцейських відкриті нові справи
    Суд заарештував на два місяці підозрюваних Сергію Сулиму і Миколу Кузіва

    Застосування насильства - це була системна практика у Кагарлицькому відділку

    Офіс генерального прокурора відкрив нові справи проти співробітників райвідділу поліції в Кагарлику, підозрюваних в тортурах і зґвалтуванні жінки.

    Так, начальник спецдепартаменту Офісу генпрокурор по нагляду за розслідуванням фактів катувань в правоохоронних органах Юрій Бєлоусов в коментарі РБК-Україна розповів, що випадки насильства в поліцейській дільниці в Кагарлику були і раніше, в зв'язку з чим вже відкрито кілька нових справ. Фігурантами нових справ, зокрема, є Микола Кузів та Сергій Сулима (підозрювані у справі про зґвалтування в райвідділі).

    Як пояснив Бєлоусов, справи були відкриті вже після скандалу зі зґвалтуванням.

    «Я не можу повідомити деталі цих проваджень, але можу сказати, що це була просто системна практика (застосування насильства. - Ред.) там. І конкретно з боку цих двох співробітників, і в цілому в райвідділі», - додав він.

    Нагадаємо, 24 травня в райвідділ поліції в Кагарлику для допиту як свідка запросили дівчину. У відділенні поліції її кілька годин били і гвалтували.

    26 травня суд заарештував двох поліцейських, подозрюваних у зґвалтуванні жінки і побитті чоловіка в Кагарлику.

    За наказом начальника Головного управління Національної поліції у Київській області у Караглик відряджені представники обласного управління поліції, які здійснюватимуть керівництво місцевим відділом.

    Як повідомлялося, у Верховній Раді зареєстровано проєкт постанови про звільнення Арсена Авакова з посади міністра внутрішніх справ. Проєкт постанови після реєстрації передано на розгляд керівництву парламенту.

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