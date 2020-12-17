Звіт Кличка: цього року на медицину зі столичного бюджету витрачено 8 млрд грн

На сучасне обладнання для медзакладів у 2020 році Київ витратив майже 600 млн грн

У 2020 році в Києві відремонтували 27 відділень у медичних закладах та закупили сучасне обладнання майже на 600 млн гривень. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив, звітуючи про результати роботи міської влади за 2020 рік.

«Одна із найважливіших статей витрат столичного бюджету, особливо цього року, – медицина. Видатки на неї становили майже 8 млрд грн. Чому менша сума, ніж минулого року? Бо, нагадаю, що з квітня цього року, відповідно до медичної реформи, медзаклади столиці, які змінили статус та стали комунальними некомерційними підприємствами, фінансуються Національної службою здоров’я України», – сказав Кличко.

Він пояснив, що згідно з реформою сьогодні лікарні фінансує безпосередньо держава – придбання медикаментів, оплату харчування, виплату зарплат лікарям. Але місто не залишається осторонь і продовжує вкладати кошти в реконструкцію та капремонти медзакладів столиці, оновлення застарілого обладнання та підтримку медиків – виплачує їм надбавку до зарплати.

Разом з тим, незапланованою, але великою частиною витрат стала і протидія пандемії коронавірусу.

«На сучасне обладнання для медзакладів у 2020 році ми витратили майже 600 млн грн. Усього на ремонт закладів медичної сфери цього року спрямували понад 730 мільйонів гривень. Це, зокрема, – 27 відремонтованих відділень у лікарнях, один оновлений пологовий будинок, термосанація 15 будівель мед закладів», – наголосив мер Києва.

Усього ж за останніх 6 років у столиці відремонтували 166 відділень у медзакладах, оновили 7 пологових будинків і закупили 203 спецавто для надання екстреної та невідкладної допомоги.

На надбавку медикам до заробітної платні Київ виділив цього року понад 1 мільярд гривень.

«На медицину на наступний рік ми запланували видатки обсягом 5,7 млрд гривень. Близько 400 млн грн плануємо виділити на реконструкцію та ремонти медичних закладів та їх оснащення, – зауважив мер Києва. – Однією з важливих статей видатків у нас залишається і протидія корона вірусу, адже пандемію не подолано. І столична влада продовжить виділяти кошти на лікування киян та на боротьбу з поширенням вірусу».