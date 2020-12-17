Пандемія вдарила по столичному бюджету-2020: втрати сягають 5 млрд грн

Доходи бюджету Києва цього року складуть 57 млрд грн

Доходи бюджету Києва 2020 року порівняно з 2019-м, не коронавірусним роком, зменшились. Через падіння економіки, що спричинила пандемія, столиця недоотримала майже 5 мільярдів гривень, із них 3 мільярди - надходження від ПДФО. Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час звіту про підсумки роботи міської влади у 2020 році.

«Загалом у 2020-му ми отримаємо майже 57 мільярдів гривень надходжень у бюджет. Найбільше фінансування отримала сфера освіти – 21,8 мільярда гривень. Охорони здоров’я – 8 мільярдів гривень. Це при тому, нагадаю, що медзаклади, за реформою, тепер фінансує держава. А сфера соціального захисту отримала – 4,7 мільярди гривень», – наголосив Кличко.

Він зазначив, що пандемія коронавірусу боляче вразила всі напрямки життєдіяльності міста. Тому столичній владі в оперативному режимі довелося перерозподіляти кошти, направляти додаткові ресурси на медицину та інші критично важливі галузі.

Для підтримки малого та середнього бізнесу місто скасувало чимало податків та зборів, запровадило пільги для підприємців.

Наступного ж року, як зазначив Кличко, бюджет столиці планується на рівні 59,2 млрд грн. Це той мінімум, що дозволить багатомільйонному місту втримати ситуацію і продовжити фінансування пріоритетних для столиці напрямків та втілення запланованих проектів, що змінюють Київ.

«Ми всі розуміємо, що наступний рік теж буде складним, бо пандемія поки не відступила. І нам ще доведеться долати її наслідки. Зокрема, й економічні. Але ми продовжимо в Києві ремонт доріг, оновлення інфраструктури, реконструкцію дитсадків та шкіл, парків і скверів, туристичних об'єктів столиці. Плануємо також збільшити зарплату працівникам бюджетної сфери міста та комунальникам. Це дуже важливо», – підкреслив Кличко.

Нагадаємо, Київрада взяла до розгляду проєкт бюджету столиці на 2021 рік та проєкт Програми економічного і соціального розвитку міста Києва на 2021-2023 роки.

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