Робота транспорту під час локдауну: у Києві будуть певні обмеження

Майже 30% зараження вірусом відбувається у громадському транспорті

Під час жорсткого карантину, який уряд планує запровадити з 8 по 24 січня наступного року, громадський транспорт Києва працюватиме. Про це мер столиці Віталій Кличко повідомив під час онлайн-брифінгу, відповідаючи на запитання від ЗМІ.

«Громадський транспорт столиці буде працювати. Обмеження в наземному транспорті, в тому числі, в маршрутних таксі, стосуватимуться кількості пасажирів. Їх можна перевозити у кількості місць для сидіння. Тому прошу всіх дотримуватися цього правила. А також обов’язково одягати маску в громадському транспорті. І під час карантинних обмежень користуйтеся транспортом тільки за нагальної потреби», – наголосив Кличко.

Він нагадав, що за висновками фахівців, майже 30% зараження вірусом відбувається саме в громадському транспорті.

Метрополітен, за рішенням уряду, під час локдауну працюватиме в штатному режимі.

«Хочу також зазначити, що весь комунальний транспорт щодня проходить процедуру дезінфекції. І щодня на маршрути міста виходять понад 500 автобусів, 328 тролейбусів та 266 трамваїв», – додав Кличко.

Нагадаємо, в Україні з 8 до 24 січня 2021 року включно буде запроваджено посилені карантинні обмеження у зв'язку пандемією коронавірусу.

Під час локдауну київський метрополітен працюватиме без змін.

Загалом, карантин в Україні буде продовжений до кінця зими – до 28 лютого 2021 року.