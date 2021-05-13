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    У Києві велика зачистка підземних переходів від МАФів (фото)

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    Демонтаж тимчасових споруд у підземному переході на &laquo;Арсенальній&raquo; - У Києві велика зачистка підземних переходів від МАФів (фото)
    Демонтаж тимчасових споруд у підземному переході на «Арсенальній»
    Фото: Київ оперативний

    Комунальники прибирають кіоски з підземних переходів

    У середу, 12 травня, працівники комунального підприємства «Київблагоустрій» демонтували МАФи у двох підземних переходах. Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

    Так, один демонтаж МАФів відбувся у підземному переході поблизу із станцією метро «Арсенальна».

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    У Києві велика зачистка підземних переходів від МАФів (фото)
    У Києві велика зачистка підземних переходів від МАФів (фото)

    Також у переході на станції метро «Либідська» комунальники позносили МАФи.

    Як повідомлялося, на вулиці Володимирській, 42 в центрі Києва, де у грудні минулого року комунальники демонтували сезонний майданчик для харчування, наразі встановлюють новий МАФ.

    27 квітня відбувся демонтаж МАФів на вулиці Регенераторній. На місце зігнали багато представників «Київблагоустрою», поліції та Муніципальної охорони.

    Повідомлялося, що під час демонтажу МАФів відбулися жорсткі затримання підприємців, які чинили опір.

    Поліція поінформувала про затримання 14 осіб, які перешкоджали комунальним службам.

    Теги: Київ метро благоустрій МАФи
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