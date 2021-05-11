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    У столичному метро чоловіка врятували небайдужі пасажири (фото)

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    У Києві на станції метро &laquo;Почайна&raquo; чоловікові раптово стало зле&nbsp; - У столичному метро чоловіка врятували небайдужі пасажири (фото)
    У Києві на станції метро «Почайна» чоловікові раптово стало зле 
    Фото: kyiv.media

    До прибуття «швидкої» пасажири і працівники метрополітену відкачували чоловіка

    У Києві в метро чоловікові раптово стало зле у вагоні поїзда, і йому надали допомогу небайдужі пасажири. Інцидент стався на станції «Почайна» сьогодні вдень. Про це повідомляє видання Kyiv Media.

    Очевидці також зробили фото. На кадрах видно, як чоловік доволі молодий, не літній, лежить на лавочці у підземці, біля нього медики екстреної медичної допомоги.

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    У столичному метро чоловіка врятували небайдужі пасажири (фото)
    У столичному метро чоловіка врятували небайдужі пасажири (фото)

    Також поруч стоять інші пасажири та співробітники метрополітену, які до прибуття «швидкої» відкачували чоловіка.

    Як пише «Сьогодні», чоловік, коли покинув вагон, сів на лавочку, а потім ліг.

    У Київському метрополітені розповіли, що пасажир скаржився на велику втому. Говорив, що його не слухаються руки та ноги.

    Його забрала бригада швидкої, щоб провести огляд і з'ясувати, що сталося з пасажиром.

    Теги: здоров'я Київ метро медицина лікар хвороби чоловік
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