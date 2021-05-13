У Києві жінка народила у переході станції метро
У мешканки Броварів перейми почалися прямо в підземному переході на станції «Лісова»
Породіллі допомагали співробітники метро, поліції, а також пасажири
У переході київської станції метро «Лісова» у жінки почалися перейми, вона народила ще до приїзду швидкої. Інцидент стався в середу, 12 травня, повідомляє «Сегодня».
Відзначається, що породіллі допомагали співробітники метро, поліції, а також пасажири.
Так, перейми почалися прямо в підземному переході, який веде до станції метрополітену «Лісова».
За попередньою інформацією, жінка народила ще до приїзду швидкої допомоги. Медиків чекали вісім хвилин.
За даними видання, на світ з'явився хлопчик. А його мама – жителька Броварів. Її відразу ж відвезли в броварську лікарню.
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