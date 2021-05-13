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    У Києві жінка народила у переході станції метро

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    У мешканки Броварів перейми почалися прямо в підземному переході на станції &laquo;Лісова&raquo; - У Києві жінка народила у переході станції метро

    У мешканки Броварів перейми почалися прямо в підземному переході на станції «Лісова»

    Фото: kievvlast

    Породіллі допомагали співробітники метро, поліції, а також пасажири

    У переході київської станції метро «Лісова» у жінки почалися перейми, вона народила ще до приїзду швидкої. Інцидент стався в середу, 12 травня, повідомляє «Сегодня».

    Відзначається, що породіллі допомагали співробітники метро, поліції, а також пасажири.

    Так, перейми почалися прямо в підземному переході, який веде до станції метрополітену «Лісова».

    За попередньою інформацією, жінка народила ще до приїзду швидкої допомоги. Медиків чекали вісім хвилин.

    За даними видання, на світ з'явився хлопчик. А його мама – жителька Броварів. Її відразу ж відвезли в броварську лікарню.

    До слова, президент України Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає розширення можливостей декретної відпустки для чоловіків.

    Також повідомлялося, що на Тернопільщині розшукують матір, яка викинула немовля у сміття.

    Теги: Київ метро Київщина жінка немовля
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