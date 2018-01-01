Кияни і снігопад: яскраві суботні світлини
- Сьогодні, 20:07
-
Розсилка
Краса засніженій столиці
У суботу, 24 лютого, в Києві сльота і мокрий сніг. Незважаючи на це, на вулицях столиці багато людей. Хтось поспішає у своїх справах, а хтось просто неспішно прогулюється засніженими вулицями.
Як повідомляють синоптики Українського гідрометцентру, до кінця дня випаде ще три сантиметри снігу.
За даними КП «Київавтодор», сьогодні сніг з вулиць столиці прибирали 287 одиниць техніки та 62 бригади комунальників. Управління з питань надзвичайних ситуацій КМДА закликає водіїв і пішоходів бути уважними на дорогах.
Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що через сильний снігопад у центрі Києва ускладнений рух транспорту, а висота снігового покриву зросте на 3 см.
Також відімтимо, комунальні служби заздалегідь розгорнули у місті пункти обігріву, де киян чекають гарячий чай та одяг.
Джерело: Информатор