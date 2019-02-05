Руйнування церков та масові репресії. Як виглядало життя Києва 1930-х років



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Київ 1930-х років

Починаючи з 1930-х у Києві почалися сталінські репресії. Зокрема, масові страти здійснювалися на території Биківні

У 1930-ті роки в Києві запроваджено автобусний і тролейбусний рух, збудовано міст імені Євгенії Бош, уведено в дію першу АТС, організовано центральне опалення.

Також у 1934-му до міста була перенесена з Харкова столиця УСРР.

Починаючи з 1930-х у Києві почалися сталінські репресії. Масові страти здійснювалися на території Биківні. Комуністи, що сповідували войовничий атеїзм, зруйнували більшу частину київських унікальних храмів: Михайлівський Золотоверхий монастир, Трьохсвятительську церкву, церкву Богородиці Пирогощої, Богоявленський та Військовий Микільський собори, Воскресенську та Петропавлівську церкви на Подолі, Благовіщенську церкву-дзвіницю Кирилівського монастиря, храми в стилі класицизму Миколи Доброго, Різдва, св. Ольги тощо.

На місці зруйнованих пам'яток комуністи масово споруджували пам'ятники своїм ідеологам та героям. Центральною вулицею радянського Києва став Хрещатик.