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    Руйнування церков та масові репресії. Як виглядало життя Києва 1930-х років

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    Київ 1930-х років - Руйнування церков та масові репресії. Як виглядало життя Києва 1930-х років
    Київ 1930-х років

    Починаючи з 1930-х у Києві почалися сталінські репресії. Зокрема, масові страти здійснювалися на території Биківні

    У 1930-ті роки в Києві запроваджено автобусний і тролейбусний рух, збудовано міст імені Євгенії Бош, уведено в дію першу АТС, організовано центральне опалення.

    Також у 1934-му до міста була перенесена з Харкова столиця УСРР.

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    Руйнування церков та масові репресії. Як виглядало життя Києва 1930-х років
    Руйнування церков та масові репресії. Як виглядало життя Києва 1930-х років
    Руйнування церков та масові репресії. Як виглядало життя Києва 1930-х років
    Руйнування церков та масові репресії. Як виглядало життя Києва 1930-х років
    Руйнування церков та масові репресії. Як виглядало життя Києва 1930-х років
    Руйнування церков та масові репресії. Як виглядало життя Києва 1930-х років
    Руйнування церков та масові репресії. Як виглядало життя Києва 1930-х років
    Руйнування церков та масові репресії. Як виглядало життя Києва 1930-х років
    Руйнування церков та масові репресії. Як виглядало життя Києва 1930-х років
    Руйнування церков та масові репресії. Як виглядало життя Києва 1930-х років
    Руйнування церков та масові репресії. Як виглядало життя Києва 1930-х років
    Руйнування церков та масові репресії. Як виглядало життя Києва 1930-х років
    Руйнування церков та масові репресії. Як виглядало життя Києва 1930-х років
    Руйнування церков та масові репресії. Як виглядало життя Києва 1930-х років
    Руйнування церков та масові репресії. Як виглядало життя Києва 1930-х років
    Руйнування церков та масові репресії. Як виглядало життя Києва 1930-х років
    Руйнування церков та масові репресії. Як виглядало життя Києва 1930-х років
    Руйнування церков та масові репресії. Як виглядало життя Києва 1930-х років
    Руйнування церков та масові репресії. Як виглядало життя Києва 1930-х років
    Руйнування церков та масові репресії. Як виглядало життя Києва 1930-х років
    Руйнування церков та масові репресії. Як виглядало життя Києва 1930-х років
    Руйнування церков та масові репресії. Як виглядало життя Києва 1930-х років
    Руйнування церков та масові репресії. Як виглядало життя Києва 1930-х років
    Руйнування церков та масові репресії. Як виглядало життя Києва 1930-х років
    Руйнування церков та масові репресії. Як виглядало життя Києва 1930-х років
    Руйнування церков та масові репресії. Як виглядало життя Києва 1930-х років
    Руйнування церков та масові репресії. Як виглядало життя Києва 1930-х років
    Руйнування церков та масові репресії. Як виглядало життя Києва 1930-х років
    Руйнування церков та масові репресії. Як виглядало життя Києва 1930-х років
    Руйнування церков та масові репресії. Як виглядало життя Києва 1930-х років
    Руйнування церков та масові репресії. Як виглядало життя Києва 1930-х років
    Руйнування церков та масові репресії. Як виглядало життя Києва 1930-х років
    Руйнування церков та масові репресії. Як виглядало життя Києва 1930-х років
    Руйнування церков та масові репресії. Як виглядало життя Києва 1930-х років
    Руйнування церков та масові репресії. Як виглядало життя Києва 1930-х років
    Руйнування церков та масові репресії. Як виглядало життя Києва 1930-х років
    Руйнування церков та масові репресії. Як виглядало життя Києва 1930-х років
    Руйнування церков та масові репресії. Як виглядало життя Києва 1930-х років
    Руйнування церков та масові репресії. Як виглядало життя Києва 1930-х років
    Руйнування церков та масові репресії. Як виглядало життя Києва 1930-х років
    Руйнування церков та масові репресії. Як виглядало життя Києва 1930-х років

    Починаючи з 1930-х у Києві почалися сталінські репресії. Масові страти здійснювалися на території Биківні. Комуністи, що сповідували войовничий атеїзм, зруйнували більшу частину київських унікальних храмів: Михайлівський Золотоверхий монастирТрьохсвятительську церквуцеркву Богородиці ПирогощоїБогоявленський та Військовий Микільський собори, Воскресенську та Петропавлівську церкви на ПодоліБлаговіщенську церкву-дзвіницю Кирилівського монастиря, храми в стилі класицизму Миколи Доброго, Різдва, св. Ольги тощо.

    На місці зруйнованих пам'яток комуністи масово споруджували пам'ятники своїм ідеологам та героям. Центральною вулицею радянського Києва став Хрещатик.

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