  1. Головна
  2. Київ
  3. Фото
    Фото

    Війська УНР здолали більшовиків. Фоторепортаж з історичної реконструкції

    У центрі Києва відбулася неймовірне видовище
    Сьогодні, 29 січня 2018 року, у День пам'яті Героїв Крут, у центрі столиці відбулася історична реконструкція бою за завод «Арсенал». Стрілянина з рушниць та кулеметів, гармати своїми пострілами розбурхала центр Києва. Бійці з різних боків йшли в атаку. Учасники реконструкції відтворили події, що тривали наприкінці січня 1918 року.
    • Станіслав Груздєв
    • Сьогодні, 20:25
    • Розсилка
    Реконструкція бою за завод&nbsp;&laquo;Арсенал&raquo;
    Реконструкція бою за завод «Арсенал»

    У центрі Києва відбулася неймовірне видовище

    Сьогодні, 29 січня 2018 року, у День пам'яті Героїв Крут, у центрі столиці відбулася історична реконструкція бою за завод «Арсенал».

    Стрілянина з рушниць та кулеметів, гармати своїми пострілами розбурхала центр Києва. Бійці з різних боків йшли в атаку. Учасники реконструкції відтворили події, що тривали наприкінці січня 1918 року.

    1 з 23
    на весь екран згорнути
    Війська УНР здолали більшовиків. Фоторепортаж з історичної реконструкції
    Війська УНР здолали більшовиків. Фоторепортаж з історичної реконструкції
    Війська УНР здолали більшовиків. Фоторепортаж з історичної реконструкції
    Війська УНР здолали більшовиків. Фоторепортаж з історичної реконструкції
    Війська УНР здолали більшовиків. Фоторепортаж з історичної реконструкції
    Війська УНР здолали більшовиків. Фоторепортаж з історичної реконструкції
    Війська УНР здолали більшовиків. Фоторепортаж з історичної реконструкції
    Війська УНР здолали більшовиків. Фоторепортаж з історичної реконструкції
    Війська УНР здолали більшовиків. Фоторепортаж з історичної реконструкції
    Війська УНР здолали більшовиків. Фоторепортаж з історичної реконструкції
    Війська УНР здолали більшовиків. Фоторепортаж з історичної реконструкції
    Війська УНР здолали більшовиків. Фоторепортаж з історичної реконструкції
    Війська УНР здолали більшовиків. Фоторепортаж з історичної реконструкції
    Війська УНР здолали більшовиків. Фоторепортаж з історичної реконструкції
    Війська УНР здолали більшовиків. Фоторепортаж з історичної реконструкції
    Війська УНР здолали більшовиків. Фоторепортаж з історичної реконструкції
    Війська УНР здолали більшовиків. Фоторепортаж з історичної реконструкції
    Війська УНР здолали більшовиків. Фоторепортаж з історичної реконструкції
    Війська УНР здолали більшовиків. Фоторепортаж з історичної реконструкції
    Війська УНР здолали більшовиків. Фоторепортаж з історичної реконструкції
    Війська УНР здолали більшовиків. Фоторепортаж з історичної реконструкції
    Війська УНР здолали більшовиків. Фоторепортаж з історичної реконструкції

    Кияни родинами прийшли подивитися на дійство. Перед реконструкцією всі охочі фотографувалися з акторами та зброєю.

    Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що у селі Підгірці проходять зйомки повнометражної драми «Крути 1918 року», присвяченій 100-річчю бою під Крутами.

    Нагадаємо, 28 січня на Чернігівщині вшанували пам'ять студентів, які полягли за Незалежність України.

    У неділю президент України Петро Порошенко не зміг прибути до меморіалу Героям Крут у Чернігівській області через погані погодні умови і штормове попередження.


    Читайте також
    Київ УНР День пам'яті Героїв Крут
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ