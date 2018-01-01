Війська УНР здолали більшовиків. Фоторепортаж з історичної реконструкції

У центрі Києва відбулася неймовірне видовище

Сьогодні, 29 січня 2018 року, у День пам'яті Героїв Крут, у центрі столиці відбулася історична реконструкція бою за завод «Арсенал».

Стрілянина з рушниць та кулеметів, гармати своїми пострілами розбурхала центр Києва. Бійці з різних боків йшли в атаку. Учасники реконструкції відтворили події, що тривали наприкінці січня 1918 року.

Кияни родинами прийшли подивитися на дійство. Перед реконструкцією всі охочі фотографувалися з акторами та зброєю.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що у селі Підгірці проходять зйомки повнометражної драми «Крути 1918 року», присвяченій 100-річчю бою під Крутами.

Нагадаємо, 28 січня на Чернігівщині вшанували пам'ять студентів, які полягли за Незалежність України.

У неділю президент України Петро Порошенко не зміг прибути до меморіалу Героям Крут у Чернігівській області через погані погодні умови і штормове попередження.