Пережив Першу і Другу світові війни. Історія будинку на Жилянській, який зруйнували рашисти

120-річний будинок, за словами мера, не підлягає відновленню

Сьогодні вранці Київ був обстріляний іранськими дронами-камікадзе. Один з дронів впав на старовинний 120-річний будинок у Шевченківському районі столиці, на вулиці Жилянській. Четверо жителів цього будинку загинули, серед них молоде подружжя, яке чекало на дитину – жінка була на шостому місяці вагітності. Внаслідок падіння безпілотника значна частина будинку обвалилася.

Мешканка будинку розповіла «Главкому»: рятувальники не дозволяють повернутися додому, адже не впевнені, що конструкція стабільна. Київський міський голова Віталій Кличко заявив: історичний будинок зруйновано.

Історія будинку на Жилянській

Столичний гід Антон Короб наголошує: попри те, що цей будинок не перебуває на обліку історичних пам’яток, він має архітектурну та історичну цінність. Щонайменше – через те, що вистояв під час Першої та Другої світових воєн. З-поміж інших будинків-старожилів його виділяло поєднання кількох стилів.

Прибутковий будинок купця Йосипа Лева. Вигляд станом на 2019 рік Фото: Facebook Антона Короба

«Зведений на рубежі позаминулого та минулого століть. Можливо, первісно він був триповерховий, а четвертий додали пізніше, у 1900-ті роки. У цій будові поєднуються елементи типового зразка київського цегляного стилю та дрібні ліплені неоготичні деталі. Збудував його собі прибутковий купець першої гільдії Іоселіан Іцкович (Йосип Ісакович) Лев. Він був власником фабрики гнутих меблів та металевих виробів на цій же вулиці. Фірма була заснована ще 1871 року. Станом на 1909 рік на фабриці працював 61 робітник. Іоселіан Лев свою продукцію постачав Південно-Західній залізниці, Московсько-Києво-Воронезькій, Катерининській та іншим залізницям, управлінням пароплавів та решті інших закладів. Магазин тримав на Олександрівській вулиці (зараз Грушевського), 61», – розповідає київський гід.

Ця історична будівля витримала не тільки натиск двох війн, а й безконтрольну столичну забудову. Поблизу старовинного будинку виріс жахливий багатоповерховий ЖК «Елегант» скандально-відомого київського забудовника Анатолія Войцеховського. Мешканці будинку до останнього відбивались, не продаючи свої квартири. І неодноразово зверталися у поліцію зі скаргами на шум з будівельного майданчика, який не припинявся цілодобово. Інколи робітники лишали будматеріали посеред вулиці і тривалий час їх не вивозили.

Новобудова виросла майже впритул до старовинного будинку фото з відкритих джерел

Протистояння тривало, допоки 32-поверхівку повністю не збудували.

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Що розповідають сусіди і місцеві жителі

Після того, як на будинок впав дрон, без даху над головою лишилися 16 родин, адже він повністю зруйнований і не підлягає відновленню. Про це зокрема заявив мер Києва Віталій Кличко.

«Ми зараз збираємо перелік усіх людей, які мешкали у будинку. Зараз їх розміщуємо у готелях, готові надати тимчасове житло. Також розглядаємо можливість надати їм постійне житло», – розповів міський голова.

Хоч частина будинку й вціліла, будівля більше непридатна до життя – опірні конструкції було зруйновано Ілюстрація: Мапа реновації

Ведучий «Сніданку з 1+1» Єгор Гордєєв живе у будинку по сусідству. Розповідає: від вибуху у нього на балконі вилетіли шибки, а на будинку з’явилася тріщина.

ТСН повідомляє, що у момент влучання безпілотника у будинок, Гордєєва не було вдома: спустився у кав’ярню під землею, коли оголосили повітряну тривогу.

«У мене на балконі вибило скло. Там прибирати і прибирати, але це дрібниці у порівнянні з тим, що зараз відбувається у тому будинку. Хвиля вибухова була такою сильною, що мій будинок тріснув. Я не архітектор, не можу коментувати докладно, але пошкоджений будинок досить суттєво», – розповів телеведучий.

Рятувальники загасили пожежу, що виникла у будинку у Шевченківському районі після ранкової атаки дронами Фото: Telegram Володимира Зеленського

Пенсіонерка Галина, яка мешкає у будинку з 1998 року, була вдома, коли у будівлю влетів дрон. «Чую, щось сильно гуде. Подумала, що це їде мотоцикл, але звук наближався. А потім як тряхне – я за двері схопилася, бо перед тим у коридор вийшла. Будинок аж трусило. Було кілька ударів гучних: спершу глухо щось вдарило, але сильно, а потім дуже голосно грохнуло, начебто щось почало обвалюватися. Вуха заклало. Голосно було настільки, що я зрозуміла, що це точно до нас прилетіло. Якійсь час я полежала на підлозі із заплющеними очима, а потім нарешті відкрила, зрозуміла, що нібито ціла і жива. А от по стіні, побачила, що пішли тріщини, – розповідає вона «Главкому». – Чула, як кричав хтось, але не знаю, у будинку, чи на вулиці, все у якусь кашу змішалося. Почала вставати з підлоги вже коли почула сирени, визирнула з вікна, побачила машини ДСНС. Серце в мене то билося, то не билося, вся мокра від сліз була. Дуже страшно»

Діставали Галину з її квартири через вікно: рятувальники підставили драбину. Зізнається, спускатися було дуже складно, від страху трусилися руки і крутилася голова.

«Лікарі на швидкій сказали, що у мене шок, дали таблетку, запропонували їхати до лікарні, але я не хочу, поїду до сестри, – розповідає жінка «Главкому». – Нещодавно мені дзвонили, сказали, що будуть розселяти нас по інших будинках і готелях. Поки що не знаю, чиїм коштом. А додому не пускають, рятувальники попередили, щоби одразу взяла із собою документи, бо більше не пустять у будинок. Я тільки паспорт взяла. По телефону сказали, що нам і одяг дадуть, і їсти буде що, але я думаю лишитися жити у сестри».

Ще одна мешканка цього будинку розповіла журналістам телеканалу «Київ», що під час першого вибуху вони з родиною були вже на виході з квартири, і це, можливо, врятувало їм життя.

«Ми живемо на першому поверсі. Почули вранці, десь о восьмій, сирену, потім – два вибухи. Ми були при виході, із зібраними речами. Але почули ще один вибух – і все, на нас полетіла цегла, двері. Частково завалило вихід із квартири, але ми вибралися. Біля наших вхідних дверей були двері чорного входу, ми через них вискочили», – розповідає вона.

Жителі району зауважують, що поблизу постраждалого будинку немає доступного для них укриття.

Аліна Євич, «Главком»