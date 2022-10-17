Під час атаки дронів на Київ загинула вагітна працівниця Goodwine та її чоловік

Жінка була на шостому місяці вагітності

У компанії Goodwine повідомили, що їхня працівниця загинула сьогодні внаслідок атаки дронів-камікадзе на Київ. Тіло віки було серед тих чотирьох, що вже витягли з-під завалів розтрощеного будинку. Жінка була вагітна.

«Сьогодні дуже темний день для нашої компанії. Сьогодні ми втратили Віку, нашу сомельє, неймовірно добру та чуйну людину, частину нашої родини. Шість років тому Віка стала сомельє магазину Goodwine на Мечнiкова. Вона була єдиною дівчинкою у відділі, але ніколи не виявляла слабкості, для неї не існувало складних завдань, викликів. Вона щиро любила вино та свою роботу. Сьогодні її тіло знайшли в обіймах із коханим чоловіком Богданом та котом у будинку, куди прилетів російський дрон. Вони чекали на дитину», – заявили у компанії.

Нагадаємо, 17 жовтня на світанку у Києві прогриміли потужні вибухи. Згодом стало відомо, що російські окупанти атакували Київ дронами-камікадзе. У результаті атаки дронами у Шевченківському районі Києва виникла пожежа в нежитловій будівлі. Ушкоджені кілька житлових будинків. Згодом стало відомо про влучання по житловому будинку. Під завалами знаходяться люди. Було відомо про трьох загиблих. Згодом стало відомо, що з-під завалів зруйнованого внаслідок атаки російських дронів будинку у Шевченківському районі Києва, рятувальники дістали четвертого загиблого.