На Київщині збито безпілотник окупантів

Протиповітряна оборона спрацювала у Броварах

Ввечері 17 жовтня сили Протиповітряної оборони збили ворожий безпілотник на Київщині. Про це повідомив міський голова Броварів Ігор Сапожко в Telegram.

Протиповітряна оборона спрацювала у Броварах. Мер Броварів уточнив, що військові збили ворожий безпілотник над громадою.

За словами міського голови, руйнувань немає.

У області оголошена повітряна тривога.

«Жителі Київщини! Перебувайте в укриттях! Подбайте про себе та своїх близьких. В області працюють сили ППО. Наголошую – нічого не знімайте та не викладайте в соцмережах! Не фіксуйте роботу наших Збройних сил», – повідомив очільник Київської ОВА Олексій Кулеба в Telegram.

Нагадаємо, близько 19:10 у Києві та області була оголошена повітряна тривога. Також повідомлялося, що після оголошення повітряної тривоги у Києві та області сьогодні ввечері, 17 жовтня, жителі Київщини чули звуки вибухів.

До відома, триває 236 доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, разом з тим не залишає спроб вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Спірне, Бахмутське, Бахмут, Майорськ, Мар’їнка, Красногорівка, Побєда та Невельське Донецької області. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж усієї лінії зіткнення, здійснює інженерне обладнання оборонних позицій та рубежів на окремих напрямках та веде повітряну розвідку.