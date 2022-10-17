Атака дронів на Україну. Іран зробив заяву стосовно співпраці з Росією

Іран намагається зняти з себе будь-яку відповідальність за теракти проти України

Інформація про військову підтримку кремлівського режиму нібито має політичні амбіції і поширюється західними джерелами. Про це заявив представник іранського МЗС Насер Канаані, намагаючись зняти з себе будь-яку відповідальність за теракти проти України, передає Reuters.

«Ми не постачали зброю жодній зі сторін, які перебувають у стані війни», – продовжує заявляти Канаані, незважаючи на численні докази використання РФ іранських дронів-камікадзе для ударів по українських містах.

Як відомо, цілями ударів російських військових стають об'єкти цивільної інфраструктури та житлові будинки.

Нагадаємо, 17 жовтня на світанку у Києві прогриміли потужні вибухи.

Згодом стало відомо, що російські окупанти атакували Київ дронами-камікадзе. У результаті атаки дронами у Шевченківському районі Києва виникла пожежа в нежитловій будівлі. Ушкоджені кілька житлових будинків. Згодом стало відомо про влучання по житловому будинку. Під завалами знаходяться люди. Вже відомо про трьох загиблих.

Крім того, сьогодні вранці російські терористи вкотре атакували енергетичну інфраструктуру України в трьох областях. Зокрема зафіксовано п'ять ударів дронами у Києві. Пошкоджено енергетичні об'єкти та житловий будинок. Також агресор завдав ракетних ударів по критичній інфраструктурі на Дніпропетровщині й Сумщині. Сотні населених пунктів знеструмлені внаслідок атаки.

Як відомо, триває 236 доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на спробах стримування дій Сил оборони на окремих напрямках, разом з тим намагається вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж усієї лінії зіткнення, здійснює інженерне обладнання оборонних позицій та рубежів на окремих напрямках та веде повітряну розвідку. Порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни, завдає ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення.