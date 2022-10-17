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Масована атака дронами-камікадзе провалилася: ЗСУ збили 36 безпілотників із 42 запущених 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Масована атака дронами-камікадзе провалилася: ЗСУ збили 36 безпілотників із 42 запущених 
Наші захисники зірвали плани ворога 
фото з відкритих джерел

На Київ рашисти спрямували 30 дронів 

За даними МВС, загалом за ранок 17 жовтня війська РФ запустили по Україні 42 дрони, з яких 36 було збито. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський в ефірі телемарафону

«Сьогодні зранку Україна була атакована 42 дронами, з них 36 було збито, тобто абсолютна більшість дронів. Це фактично говорить про те, що не досягла мети та масована атака, яка планувалася на сьогодні. Я думаю, що вона мала по своїм задумам перевершити минулий понеділок ракетними обстрілами. Але, слава Богу, цього не сталося», – сказав він.

Глава МВС додав, що на Київ було спрямовано близько 30 дронів, з них 25 ЗСУ  змогли збити. 

Нагадаємо,  сьогодні Україну знову було атаковано іранськими дронами-камікадзе. Згодом стало відомо, що російські окупанти атакували Київ дронами-камікадзе. У результаті атаки дронами у Шевченківському районі Києва виникла пожежа в нежитловій будівлі. Ушкоджені кілька житлових будинків. Згодом стало відомо про влучання по житловому будинку. 

Тим часом представник іранського МЗС Насер Канаані заявив: інформація про військову підтримку кремлівського режиму нібито має політичні амбіції і поширюється західними джерелами. Іран намагеється зняти з себе будь-яку відповідальність за теракти проти України.

До слова, українці у соцмережах висловлюють своє обурення через сьогоднішню атаку Росії по Києву іранськими дронами-камікадзе. Люди закликають розірвати дипломатичні відносини з Іраном, який надає зброї державі-аресорці. 

Раніше повідомлялося, що Росія замовила у Ірану 2400 безпілотників-камікадзе, так званих «Шахідів», 2400 штук. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час онлайн-зустрічі країн Великої сімки.

Читайте також: Як розпізнати іранські дрони: роз'яснення «Півдня»
Теги: безпілотник рашисти Україна

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