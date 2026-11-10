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Президент анонсував нові рішення для захисту міст від енергетичних наслідків атак РФ

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Президент анонсував нові рішення для захисту міст від енергетичних наслідків атак РФ
Крім того, Україна готується до співпраці з європейськими партнерами задля енергетичної безпеки
фото: Офіс президента України

Україна опрацьовує логістичні альтернативи для Києва та низки обласних центрів, а також готує додаткові домовленості з європейськими партнерами

Президент України Володимир Зеленський повідомив про підготовку додаткових рішень для підтримки українських міст і громад в умовах російських атак на енергетичну інфраструктуру. Про це він заявив після доповіді прем’єр-міністра України Сергія Корецького щодо ситуації в енергетиці, ліквідації наслідків російських ударів та взаємодії з Європейською комісією, пише «Главком».

За словами глави держави, Єврокомісія вже розпочала узгодження конкретних кроків, які мають допомогти українським містам і громадам пройти зиму. Зеленський подякував президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн та її команді за готовність підтримувати Україну.

Окремо президент повідомив, що прем’єр-міністр разом із міністром внутрішніх справ Іваном Вигівським та секретарем РНБО Ігорем Клименком опрацьовують необхідні логістичні альтернативи для Києва та визначених обласних центрів.

Зеленський також відзначив роботу Національної поліції, Державної служби з надзвичайних ситуацій та інших залучених структур, які реалізують рішення на підтримку міст і громад.

Крім того, Україна готується до двосторонніх форматів співпраці з європейськими партнерами та роботи з міжнародними фінансовими інституціями протягом наступних тижнів. За словами президента, ці контакти мають забезпечити додаткові кроки для посилення держави.

«Будуть додаткові кроки, які посилять нашу державу», – підсумував Зеленський.

Варто нагадати, що Зеленський також провів розмову з президентом Фінляндії Александром Стуббом на тлі переговорів в Абу-Дабі.
 

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Теги: Володимир Зеленський енергетика війна зима

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