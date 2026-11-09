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Прайс-кепи вже впливають на поведінку енергоринку – ICC Ukraine закликав Нацкомісію переглянути цінову «стелю» 

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
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Прайс-кепи вже впливають на поведінку енергоринку – ICC Ukraine закликав Нацкомісію переглянути цінову «стелю» 
В ICC Ukraine вважають, що прайс-кепи можуть стримувати комерційний імпорт електроенергії з країн ЄС
фото: depositphotos.com

«Імпортер не може системно купувати ресурс дорожче, ніж має можливість його реалізувати», – ICC Ukraine 

Український національний комітет Міжнародної Торгової Палати (ICC Ukraine) повторно звернувся до НКРЕКП із закликом встановити максимальні прайс-кепи на організованих сегментах ринку електроенергії на рівні 18 000 грн/МВт·год.

Наразі запропоновані Регулятором максимальні граничні ціни становлять 15 000 грн/МВт·год на ринку «на добу наперед» і внутрішньодобовому ринку та 17 000 грн/МВт·год – на балансуючому ринку. В ICC Ukraine вважають, що повторний розгляд питання після істотного коливання цін ще раз показує недоцільність довготривалої фіксації адміністративної цінової межі.

«На практиці ж наближення фактичних ринкових цін до встановлених прайс-кепів означає, що цінова межа починає безпосередньо впливати на поведінку учасників ринку», – йдеться у зверненні.

Окремий ризик стосується імпорту. Якщо електроенергія у сусідніх країнах ЄС коштує дорожче за максимально допустиму ціну в Україні, наявність технічних можливостей для транскордонної торгівлі ще не означає, що ресурс фактично надійде на український ринок.

«Імпортер не може системно купувати ресурс дорожче, ніж має можливість його реалізувати», – наголошують в ICC Ukraine.

В організації також зазначають, що адміністративне обмеження ціни підвищує регуляторні ризики для інвестицій у газопоршневі, газотурбінні, когенераційні установки та системи накопичення. Окремо перегляд підходу до прайс-кепів важливий для подальшої комерційної інтеграції України з енергоринком ЄС та майбутнього market coupling.

Раніше Європейська Бізнес Асоціація також повторно закликала НКРЕКП встановити економічно обґрунтовані прайс-кепи. В ЄБА зазначали, що чинні цінові обмеження можуть стримувати комерційний імпорт з ЄС, розвиток нової маневрової генерації та залучення приватних інвестицій.

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Теги: енергетика тарифи імпорт

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