Провал переговорів Росії та України. США назвали ризики для Абрамовича

Усі американські активи Романа Абрамовича можуть бути заморожені, а сам путінський олігарх втратить будь-яку можливість проводити бізнес-операції у доларах США

Путінський олігарх намагався під прикриттям російсько-українських переговорів врятувати свої активи

Участь у переговорах між Росією та Україною не врятує путінського олігарха Романа Абрамовича від руйнівних для його бізнес-імперії американських санкцій. Про це пише видання The Washinghton Post.

Американські чиновники та експерти, опитані авторами видання, зазначили, що Роман Абрамович участю в цих переговорах насправді лише намагався врятувати власні статки. Так, колишній очільник російського напрямку в Раді національної безпеки США Гевін Вайлд заявив, що переговори, які завершилися крахом, стали «корисною вигадкою для Абрамовича» і були значно вигідніші самому олігарху, ніж Росії і тим паче Україні.

The Washinghton Post дізналося у неназваного в статті соратника Романа Абрамовича, що той намагався убезпечитися від британських санкцій. Втім, уряд Великої Британії ще у березні включив Романа Абрамовича у санкційний список.

Крім Британії, Абрамович також намагався вплинути на уряд Сполучених Штатів – використавши для цього ізраїльські організації, яким він жертвував чи обіцяв пожертвувати великі суми, що, за інформацією авторів статті, складають сотні мільйонів доларів.

Зараз, зазначається у статі The Washinghton Post, російський олігарх має двомісячну відстрочку, аби встигнути продати активи і створити запас готівки. Втім, експерти зазначають, що майбутні санкції США серйозно вдарять по статках Абрамовича – через ключову роль американської валюти у глобальних транзакціях.

Так, Роман Абрамович має 29% металургійного холдингу «Євраз», який керує шістьома виробничими підприємствами у Сполучених Штатах. Крім того, стверджують автори статті Грег Міллер та Шира Рубін, російський олігарх інвестував величезні суми у американські хедж-фонди та фонди прямих інвестицій. Також Абрамович володіє дорогою нерухомістю в США, зокрема, маєток розміром 1300 м2 поблизу відомого гірськолижного курорту Аспен, що у штаті Колорадо.

Санкції США не тільки заморозять усі активи Романа Абрамовича, а й фактично позбавлять його можливості здійснювати будь-які бізнес-операції у американській валюті.

Нагадаємо, що, за інформацією ЗМІ, Абрамович, участь якого у переговорах начебто схвалив сам президент Росії Володимир Путін, прилітав до Варшави, щоб зустрітися із хазяїном Білого дому Джо Байденом.