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    Колишній міністр оборони України переїжджає до Словенії

    Колишній міністр оборони України переїжджає до Словенії
    фото: пресслужба Міноборони

    Таран очолить посольство України в Республіці Словенія

    Колишній міністр оборони України Андрій Таран призначений Надзвичайним і Повноважним послом України в Республіці Словенія. Відповідний указ підписав президент Володимир Зеленський.

    «Указом №296/2022 Михайла Бродовича було звільнено з посади посла України в Словенії. На його місце було призначено Андрія Тарана», – йдеться в указі, що опублікований 4 травня.

    Андрій Таран вже має дипломатичний досвід. У 1999—2004 роках він був військовим аташе при посольстві України у США. В 2011—2014 — представляв Міністерство оборони у представництві України при ООН. З вересня по листопад 2015 року працював у підгрупі з питань безпеки у ТКГ в Мінську. З квітня по серпень 2015 — представником України у Спільному центрі контролю і координації на Донбасі (СЦКК), який був створений для мирного врегулювання за участю представників України та РФ.

    4 березня 2020 року Таран був призначений Міністром оборони України в Кабінеті Міністрів України Дениса Шмигаля.

    Нагадаємо, 3 листопада 2021 року парламент звільнив міністра оборони України Андрія Тарана з посади. За рішення про відставку міністра проголосував 341 депутат.

    До слова, сьогодні стало відомо, що президент Володимир Зеленський звільнив та призначив нових послів.

    Читайте також: «Росія веде війну проти нас на всіх фронтах, у тому числі інформаційному», – Андрій Таран
    Теги: росія окупанти війна посол Україна Словенія окупація #stoprussia
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    Колишній міністр оборони України переїжджає до Словенії