Колишній міністр оборони України переїжджає до Словенії

Таран очолить посольство України в Республіці Словенія

Колишній міністр оборони України Андрій Таран призначений Надзвичайним і Повноважним послом України в Республіці Словенія. Відповідний указ підписав президент Володимир Зеленський.

«Указом №296/2022 Михайла Бродовича було звільнено з посади посла України в Словенії. На його місце було призначено Андрія Тарана», – йдеться в указі, що опублікований 4 травня.

Андрій Таран вже має дипломатичний досвід. У 1999—2004 роках він був військовим аташе при посольстві України у США. В 2011—2014 — представляв Міністерство оборони у представництві України при ООН. З вересня по листопад 2015 року працював у підгрупі з питань безпеки у ТКГ в Мінську. З квітня по серпень 2015 — представником України у Спільному центрі контролю і координації на Донбасі (СЦКК), який був створений для мирного врегулювання за участю представників України та РФ.

4 березня 2020 року Таран був призначений Міністром оборони України в Кабінеті Міністрів України Дениса Шмигаля.

Нагадаємо, 3 листопада 2021 року парламент звільнив міністра оборони України Андрія Тарана з посади. За рішення про відставку міністра проголосував 341 депутат.

До слова, сьогодні стало відомо, що президент Володимир Зеленський звільнив та призначив нових послів.