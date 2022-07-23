Як Україні ефективно жити і не боятися сусідів-агресорів

Мільйони українців мають знати, що де в вони не жили у них є гавань – Україна

Ізраїльський посол Міхаель Бродський назвав три моменти, які треба враховувати Україні, щоби ефективно жити і не боятися двох агресорів-сусідів. Я сама про це говорю постійно, як папуга, але ще раз напишу поради посла з коментарями від себе.

1. «Перше, покладатися лише на себе. Це приходить згодом, і я впевнений, що Україна здобуде уроки із цієї війни. [...]». «У військовому сенсі Ізраїль покладається лише на себе. Він має свої військові технології, активно експортує їх у всьому світі, і виходить із того, що у хвилину небезпеки не можна розраховувати на чиюсь допомогу», – сказав Бродський.

Тобто власне ВПК обов’язкове, Ізраїль зробив добрі висновки з війни «Судного дня», коли через провтики з обороною і зволіканням партнерів їм ледве не прийшов кінець. Прикметним був епізод зі старим французьким понтонним мостом часів другої світової війни, який дозволив ізраїльтянам переправитись і наваляти египтянам. Перед війною, побоюючись того, що ізраїльтяни захочуть перетнути Суецький канал, країни Заходу вирішили не продавати Ізраїлю сучасні засоби для мостонаведення. Тому ізраїльтянам довелося відреставрувати застарілий понтонний міст часів Другої світової війни, придбаний на французькому звалищі старої військової техніки. Про розвиток ВПК, роль армії у розвитку економічного чуда і високих технологій можна почитати у класній книзі «Нація розумних людей».

2. Другим моментом посол Бродський вважає необхідність «будь-що зберігати демократію і свободу слова». Дипломат зазначив, що інакше «це послабило б суспільство та державу».

Ось тому треба боротися, щоб була вільна і опозиційна преса, щоби неугодні канали не вимикали просто так, бо хочеться. Щоби український паспорт не відбирали просто тому, що політичний конкурент надто багатий і самостійний. І головне – щоби президент і його менеджер не узурпували владу.

3. «Третій [момент] – усе, що стосується зв'язку з діаспорою. Українська діаспора зростає. З одного боку, це втрати для держави. Я думаю, що якась частина людей не повернеться до України. Можна дивитися на це як на втрати, можна – як на актив держави, з яким потрібно працювати і який, зрештою, може підтримати країну у скрутну хвилину і не тільки. Це те, що в Ізраїлі було від початку. Україні, я думаю, треба активніше працювати з вихідцями з країни у різних регіонах світу та покладатися на їх підтримку», – сказав Бродський.

Думаю, ні дня кого не секрет, яким важливим лобі справ Ізраїлю є євреї усього світу. Як медійник – чесно скажу, у нас були шанси програти війну за смисли, якби з 7.30 24 лютого розказувати про агресію, перші жертви, перші руйнування – мені не допомагали наші українці по усьому світу. Якби наші українці США, Ірландії, Іспанії, Італії, Бельгії, Данії, Німеччини, Польщі тощо – не організували збори коштів, якби не стукали у двері локальних урядів, якби не протидіяли на різних рівнях російським впливам.

Я давно є послідовним прихильником того, що українці усього світу є нашою золотою акцією. Саме їх треба активно запрошувати до проектів відбудов, до проектів реформ, до лобіювання інтересів України. А не робити так, як це учудив Мілованов – обзивати конгресвуман українського походження Спартц «політичною твариною», а далі сподіватись, що США дасть багато і безконтрольно грошей.

Саме мільйони українців мають знати, що де в вони не жили у них є гавань – Україна. І так, саме цих людей я хочу бачити тут, саме з ними приємно працювати, саме їм я вдячна за увагу до моєї роботи і поміч на усіх рівнях. Запрошувати ж росіян після агресії, яка уже вбила десятки тисяч українців – це так само, якби Ізраїль роздавав паспорти громадянам Ірану.

Джерело: блог Марини Данилюк-Ярмолаєвої

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