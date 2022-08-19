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ЄС надасть $21 млн на підготовку України до важкої зими: на що підуть кошти

Оксана Воронцова
glavcom.ua
ЄС надасть $21 млн на підготовку України до важкої зими: на що підуть кошти
Програма ПРООН в Україні допоможе з розчищенням завалів
фото: АрміяInform

Швидкий ремонт критичної інфраструктури в районах, які постраждали від війни, є першочерговим

Європейська Комісія надасть $21 млн Програмі розвитку ООН (ПРООН) для підтримки розчищення в Україні завалів від зруйнованої інфраструктури, будівель і будинків, які часто містять вибухонебезпечні предмети. Про це повідомляє представництво Європейського Союзу в України.

Кошти також будуть використані для виявлення та усунення нагальних екологічних загроз, а також для ремонту, відновлення та/або придбання стратегічних елементів інфраструктури для постраждалих районів, а саме трансформаторів, теплових пунктів, водяних насосів, труб тепло- і водопостачання, систем знезараження води та обладнання для постачання відновлюваної енергії.

Виконувачка обов'язків Постійної представниці ПРООН в Україні Манал Фоуані наголосила на своєчасності підтримки Європейського Союзу і цього вкрай необхідного проєкту з відновлення, особливо для районів, де проживає велика кількість ВПО та/або сімей, які повертаються додому.

«Швидкий ремонт критичної інфраструктури в районах, які постраждали від війни, є першочерговим, особливо в умовах, коли насувається сувора зима. Цей проєкт спрямовано на відновлення об’єктів електро- та водопостачання, а також  теплопостачання. Це життєво важливі послуги, які забезпечують мешканцям гідне життя та комфорт. Ми повинні працювати з Урядом і місцевою владою, щоб прискорити такі зусилля з відновлення», – сказала вона.

Нагадаємо, раніше міський голова Києва Віталій Кличко закликав жителів столиці готувати до зими теплий домашній одяг та ковдри. Він зазначив, що температура в домівках буде на декілька градусів нижчою за норму. Також, за словами Кличка, можуть бути і перебої з електрикою. 

Мер Львова Андрій Садовий слідом за столичним колегою Віталієм Кличком попередив, що зима цього року може бути важкою. Він закликав підготуватися на випадок, якщо зникне опалення, електрика або газ. Садовий записав відео та показав, що необхідно мати вдома кожному українцю. 

Додамо, що під час опалювального сезону тарифи на газ для побутових споживачів в Україні не змінюватимуться. Ціна 7,96 грн за кубометр діятиме до 1 травня 2023 року.

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Теги: війна росія Україна Європейський союз ООН

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