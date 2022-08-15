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Ізраїль завдав ракетних ударів поряд з військовою базою Росії у Сирії, – ЗМІ

Альона Боженко
glavcom.ua
Ізраїль завдав ракетних ударів поряд з військовою базою Росії у Сирії, – ЗМІ
Ізраїль завдав ракетних ударів по об'єктах у Сирії
фото: AFP

Сирійська армія заявила про трьох загиблих та трьох поранених військовослужбовців

Армія Ізраїлю завдала кілька ракетних ударів по іранських військовим об'єктам у Сирії. У тому числі удари були завдані поряд з військовою базою РФ у Тартусі. Про це повідомляє Reuters з посиланням на власні джерела у сирійській розвідці та армії.

За інформацією видання, декілька ударів завдані по іранській військовій базі, радарній станції та посту ППО поруч із портом Тартус - головною базою російського військово-морського флоту у Сирії.

Також Ізраїль вдарив по північно-східній околиці Дамаска, де базуються бойовики проіранського радикального угруповання «Хезболла». Сирійська армія заявила про трьох загиблих та трьох поранених військовослужбовців внаслідок ізраїльських ударів.

У виданні зауважили, що за останні кілька років Ізраїль завдав сотні ударів по цілях в Сирії, які вважав пов'язаними з Іраном. Однак досі ізраїльтяни не завдавали ударів поблизу основних російських військових баз у Сирії.

Нагадаємо, 5 серпня армія Ізраїлю розпочала широкомасштабну повітряну операцію «Світанок» проти «Ісламського джихаду» у Секторі Газа. Ізраїль заявив, що ліквідував усе вище керівництво «Ісламського джихаду»: вбито Тайсіра аль Джабарі і Халеда Мансура, заарештовано Бассама ас-Сааді.

У відповідь «Ісламський джихад» випустив ракети по Ізраїлю. 97% із них перехопила система ППО «Залізний купол». 

Нагадаємо, Єгипет запропонував організувати перемир'я між Ізраїлем та терористичною організацією «Ісламський джихад», утім останні відмовилися і мають намір продовжити удари. 

7 серпня Ізраїль зупинив операцію «Світанок» проти бойовиків «Ісламського джихаду» в Секторі Газа. Мету операції було досягнуто.

Після цього за посередництва Єгипту Ізраїль та Палестина домовилися про перемир’я, яке почало діяти з 20:00 7 серпня. Але після вступу в дію режиму припинення вогню декілька снарядів було запущено ввечері, 7 серпня, з території сектора Гази в бік Ізраїлю.

Теги: Сирія Ізраїль обстріл

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