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    Політика

    Ізраїль ухвалив рішення щодо українських біженців

    За туристичною візою в Ізраїлі зараз перебувають 11 188 громадян України - Ізраїль ухвалив рішення щодо українських біженців
    За туристичною візою в Ізраїлі зараз перебувають 11 188 громадян України
    фото з відкритих джерел

    МВС Ізраїлю має новини щодо віз для українців

    Міністр внутрішніх справ Ізраїлю Айєлет Шакед розпорядилася продовжити термін візи громадянам України, які приїхали до Ізраїлю після 24 лютого 2022 року або перебували в Ізраїлі на момент початку війни за туристичною візою.

    Візи всім цим громадянам будуть автоматично продовжені до 31 серпня 2022 року.

    Управління реєстрації населення та імміграції повідомляє, що за туристичною візою в Ізраїлі зараз перебувають 11188 громадян України.

    Нагадаємо, Ізраїль спростив правила в’їзду для українців.

    З початком повномасштабної війни Росії проти України Ізраїль зупинив дію безвізового режиму для українців. Окрім того, Ізраїль відмовляється приймати біженців, що тікають від війни. Просто з аеропорту Бен-Гуріона українські родини депортували до Польщі.

    У зв’язку з такими діями уряду посол України Євген Корнійчук звернувся до Верховного суду Ізраїлю та особисто міністра внутрішніх справ Айєлет Шакед. Дипломат у своєму позові заявив, що уряд Ізраїлю порушує домовленості про безвізовий режим та взагалі не має повноважень одноосібно визначати правила прийому біженців з України.

    3 липня Вищий суд Ізраїлю скасував рішення уряду щодо позбавлення українських громадян права на безвізовий в'їзд до Ізраїлю.

    Читайте також: Посол України Євген Корнійчук: Ми ставимо питання зупинки безвізового режиму для ізраїльтян
    Теги: росія МВС окупанти міністр Ізраїль війна візи посол Україна уряд населення окупація #stoprussia
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    Ізраїль ухвалив рішення щодо українських біженців