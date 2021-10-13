Великобританія виділяє 3 млн фунтів на розвиток водневих технологій для авіації

У пріоритетах проєкти, пов'язані зі зберіганням і заправкою воднем в аеропортах

Уряд Великобританії відібрав кілька водневих проєктів для отримання грантів зі спеціального державного фонду в розмірі 3 млн фунтів ($4,1 млн). У рамках роботи фонду, який спрямований на розвиток авіаційних технологій з нульовим рівнем викидів, були обрані проєкти, пов'язані з водневою інфраструктурою, зберіганням і заправкою палива в аеропортах, – повідомляє H2 View.

Серед переможців, зокрема – Уорікський університет, який займається оцінкою зон безпеки та мінімізації наслідків при заправці воднем. Компанія Protium Green Solutions, яка розробляє рішення для швидкого заправлення літаків на газоподібному водні. Авіакомпанія ZeroAvia, проєкт якої спрямований на розвиток заправки лайнерів рідким воднем.

«Дуже важливо, щоб ми інвестували в більш екологічну авіацію в рамках нашого порядку денного з декарбонізації транспорту. Фінансування цих революційних проєктів допоможе скоротити викиди вуглецю і створити нові робочі місця», – сказав міністр транспорту Великобританії Грант Шаппс.

«Ми вважаємо, що в майбутньому в кожному літаку буде воднево-електричний двигун, оскільки це єдиний життєздатний спосіб створити повітряні лайнери з дійсно нульовим рівнем викидів, і всебічно протидіяти зростаючому впливу галузі на клімат», – сказав в свою чергу генеральний директор ZeroAvia Вал Міфтахов.