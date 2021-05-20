Водневий стартап ZeroAvia став фіналістом форуму NASA

Водневий стартап ZeroAvia став фіналістом форуму NASAнова енергія
Літак на водневої руховій установці компанії ZeroAvia
Космічне відомство США зацікавили інноваційні водневі технології компанії
Компанія ZeroAvia була обрана в якості одного з десяти фіналістів форуму ITech-2021, який проводить NASA (Національне управління з аеронавтики і дослідженню космічного простору США). Компанія представить свої інноваційні технології в області створення водневих авіаційних двигунів, – повідомляє H2 View.
Технологія ZeroAvia, що працює на екологічно чистому водні, спрямована на заміну звичайних двигунів в комерційних літаках, сприяючи польотам з нульовим рівнем викидів вуглецю і меншими витратами на паливо і технічне обслуговування.
«Ми дуже вдячні за цю можливість розповісти більше про нашу воднево-електричну трансмісію для літаків. Ми пропонуємо найбільш практичне рішення для зниження викидів вуглецю в небі», – сказав генеральний директор і засновник ZeroAvia Вал Міфтахов.
«Ми з нетерпінням чекаємо, коли підприємці представлять технології, які поліпшать наш світ і допоможуть NASA розсунути межі освоєння космосу. Ці інновації можуть зробити нас розумнішими, безпечнішими, здоровішими і екологічними – незалежно від того, чи живемо ми і працюємо з дому, офісу або навіть з космічного корабля», – додав менеджер програми NASA iTech Максвелл Бріггс.
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