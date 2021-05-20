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    Водневий стартап ZeroAvia став фіналістом форуму NASA

    нова енергія
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    Літак на водневої руховій установці компанії ZeroAvia &nbsp; - Водневий стартап ZeroAvia став фіналістом форуму NASA

    Літак на водневої руховій установці компанії ZeroAvia

     

    Фото: h2-view.com

    Космічне відомство США зацікавили інноваційні водневі технології компанії

    Компанія ZeroAvia була обрана в якості одного з десяти фіналістів форуму ITech-2021, який проводить NASA (Національне управління з аеронавтики і дослідженню космічного простору США). Компанія представить свої інноваційні технології в області створення водневих авіаційних двигунів, – повідомляє H2 View.

    Технологія ZeroAvia, що працює на екологічно чистому водні, спрямована на заміну звичайних двигунів в комерційних літаках, сприяючи польотам з нульовим рівнем викидів вуглецю і меншими витратами на паливо і технічне обслуговування.

    «Ми дуже вдячні за цю можливість розповісти більше про нашу воднево-електричну трансмісію для літаків. Ми пропонуємо найбільш практичне рішення для зниження викидів вуглецю в небі», – сказав генеральний директор і засновник ZeroAvia Вал Міфтахов.

    «Ми з нетерпінням чекаємо, коли підприємці представлять технології, які поліпшать наш світ і допоможуть NASA розсунути межі освоєння космосу. Ці інновації можуть зробити нас розумнішими, безпечнішими, здоровішими і екологічними – незалежно від того, чи живемо ми і працюємо з дому, офісу або навіть з космічного корабля», – додав менеджер програми NASA iTech Максвелл Бріггс.

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    Теги: США технології NASA водень
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    Водневий стартап ZeroAvia став фіналістом форуму NASA