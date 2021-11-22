Австралійська воднева ракета-носій отримає програмне забезпечення від Siemens

Гіперзвукова воднева ракета дозволить виводити супутники на низьку навколоземну орбіту

Австралійська компанія Hypersonix Launch Systems, яка займається створенням сучасної ракети-носія на водневому паливі Delta-Velos, має намір впровадити у свою розробку програмне забезпечення для теплового моделювання Simcenter від компанії Siemens, – повідомляє H2 View.

Програмне забезпечення дозволить провести симуляції повітряного потоку навколо Delta-Velos, що дозволить компанії Hypersonix Launch Systems протестувати підйомну силу, лобовий опір та тягу транспортного засобу. Додатково це дозволить перевірити вплив дуже високих температур на обшивку та конструкцію ракети.

«Нове програмне забезпечення Simcenter, технології моделювання дали нам можливість втілювати в життя інноваційні ідеї, які стосуються космічної галузі», – сказав співзасновник та керуючий директор Hypersonix Launch Systems Девід Уотерхаус.

Багаторазова гіперзвукова ракета-носій Delta-Velos призначена для запуску супутників на низьку навколоземну орбіту (від 160 до 2 тис. км). Використання нових технологій продовжує прагнення Hypersonix Launch Systems стати ключовим гравцем у австралійській космічній галузі.

Для гіперзвукової ракети-носія Delta-Velos компанія Hypersonix Launch Systems розробляє композитний багаторазовий двигун Spartan, який працюватиме на екологічно чистому водні.