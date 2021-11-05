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    ZeroAvia та Mitsubishi підписали угоду про розробку водневого двигуна

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    Воднево-електричний літак компанії ZeroAvia вирулює на злітну смугу - ZeroAvia та Mitsubishi підписали угоду про розробку водневого двигуна

    Воднево-електричний літак компанії ZeroAvia вирулює на злітну смугу

    Фото: ZeroAvia

    Силова установка використовуватиметься як для нових літаків, так і для модернізації старих

    Американський стартап ZeroAvia та японська компанія MHI RJ Aviation Group (підрозділ корпорації Mitsubishi heavy industries) підписали угоду щодо розробки воднево-електричної силової установки для регіональних реактивних літаків, – повідомляє H2 View.

    У рамках співпраці використовуватиметься технологія трансмісії на водневих паливних елементах ZeroAvia, а також дизайн літаків MHI RJ Aviation Group, щоб створити нові рішення, які не тільки можна встановлювати на нових літаках, а й використовувати для модернізації існуючих.

    «Ми вважаємо, що в майбутньому майже всі літаки у світі оснащуватимуться воднево-електричними двигунами просто тому, що це найбільш життєздатний метод скорочення викидів вуглецю в авіаційному секторі. Співпраця з MHI RJ є важливою віхою для нас та світової авіаційної галузі в цілому», – сказав генеральний директор ZeroAvia Вал Міфтахов.

    «Розробка авіаційних рішень майбутнього вимагає переоцінки їхнього впливу на навколишнє середовище, щоб авіація могла досягти мети щодо скорочення викидів вуглецю. Регіональні літаки мають більше можливостей для використання нових технологій, ніж великі лайнери», – сказав президент і генеральний директор MHI RJ Aviation Group Хіро Ямамото.

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    Теги: США Японія авіація водень
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    ZeroAvia та Mitsubishi підписали угоду про розробку водневого двигуна