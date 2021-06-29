Почалося бронювання польотів в космос на водневої повітряної кулі

Вартість шестигодинний космічної подорожі – $125 тис

Американська компанія Space Perspective, власниками якої є сімейна пара Джейн Пойнтер і Табер МакКаллум, провела перші випробування космічної водневої повітряної кулі Neptune One, і почала приймати заявки на першу подорож, яка має відбутися в кінці 2024 року, – повідомляє H2 View.

Воднева повітряна куля має діаметр довжиною з футбольне поле – 105 метрів, кількість пасажирів – вісім чоловік. Інноваційний повітроплавний засіб несе на борту бар і кілька ванних кімнат (це крім комфортабельних крісел). Вартість шестигодинного польоту – $125 тис.

Космічна воднева повітряна куля Neptune One буде стартувати з майданчика космічного центру Кеннеді у Флориді, злітно-посадкова смуга якого використовувалася для посадки багаторазових космічних кораблів «Шаттл». Максимальна висота польоту повітряної кулі – 30 км, за час подорожі вона подолає понад 800 км.

Space Perspective також стане першою в своєму роді космічною лабораторією, здатною збирати і тестувати дані з середніх шарів стратосфери.

Як уже писав «Главком», в США недавно успішно пройшов запуск ракети-носія з новим водневим двигуном. Ракета складалася з трьох прискорювачів, оснащених двигунами Aerojet Rocketdyne RS-68A, які забезпечують загальну тягу 950 тонн.