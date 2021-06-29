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    Почалося бронювання польотів в космос на водневої повітряної кулі

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    Водень має намір відродити епоху подорожей на повітряних кулях &nbsp; - Почалося бронювання польотів в космос на водневої повітряної кулі

    Водень має намір відродити епоху подорожей на повітряних кулях

     

    Фото: h2-view.com

    Вартість шестигодинний космічної подорожі – $125 тис

    Американська компанія Space Perspective, власниками якої є сімейна пара Джейн Пойнтер і Табер МакКаллум, провела перші випробування космічної водневої повітряної кулі Neptune One, і почала приймати заявки на першу подорож, яка має відбутися в кінці 2024 року, – повідомляє H2 View.

    Воднева повітряна куля має діаметр довжиною з футбольне поле – 105 метрів, кількість пасажирів – вісім чоловік. Інноваційний повітроплавний засіб несе на борту бар і кілька ванних кімнат (це крім комфортабельних крісел). Вартість шестигодинного польоту – $125 тис.

    Космічна воднева повітряна куля Neptune One буде стартувати з майданчика космічного центру Кеннеді у Флориді, злітно-посадкова смуга якого використовувалася для посадки багаторазових космічних кораблів «Шаттл». Максимальна висота польоту повітряної кулі – 30 км, за час подорожі вона подолає понад 800 км.

    Space Perspective також стане першою в своєму роді космічною лабораторією, здатною збирати і тестувати дані з середніх шарів стратосфери.

    Як уже писав «Главком», в США недавно успішно пройшов запуск ракети-носія з новим водневим двигуном. Ракета складалася з трьох прискорювачів, оснащених двигунами Aerojet Rocketdyne RS-68A, які забезпечують загальну тягу 950 тонн.

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    Теги: США космос водень
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    Почалося бронювання польотів в космос на водневої повітряної кулі