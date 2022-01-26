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    Canadian Pacific розширює програму розробки водневих локомотивів

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    Залізниці Канади прагнуть декарбонізації - Canadian Pacific розширює програму розробки водневих локомотивів

    Залізниці Канади прагнуть декарбонізації

    Фото: Canadian Pacific Railway

    Залізничний перевізник отримав на свою інноваційну програму грант $15 млн

    Канадська залізнична компанія Canadian Pacific розширила свою програму розробки електровозів на водневих паливних системах, підтвердивши плани створення трьох водневих локомотивів. Вони будуть оснащені модулями паливних елементів потужністю 200 кВт від компанії Ballard Power Systems, – повідомляє H2 View.

    Залізнична компанія спочатку заявляла, що має намір розробити один водневий локомотив. Проте за всебічної підтримки держави та бізнесу, включаючи грант у розмірі $15 млн від компанії Emissions Reduction Alberta, Canadian Pacific збільшила свої зобов'язання щодо декарбонізації залізниці.

    Відповідно до проекту Canadian Pacific удосконалить процес перетворення дизель-електричних силових агрегатів у воднево-електричні установки для трьох категорій локомотивів, які разом представляють більшість локомотивів, що використовуються в Північній Америці.

    «Розширюючи свій новаторський проект, ми демонструємо прихильність до боротьби зі зміною клімату за допомогою інноваційних водневих технологій. Я дуже радий, що Emissions Reduction Alberta обрала нашу програму для виділення гранту, і я з нетерпінням чекаю на початок роботи локомотива на водневому паливі», – сказав президент Canadian Pacific Кіт Кріл.

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    Теги: Канада залізниця водень
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    Canadian Pacific розширює програму розробки водневих локомотивів