Найбільший вантажний оператор Австралії перейде на водневі локомотиви

Робота з вивчення водневих силових систем ведеться спільно з Університетом Квінсленду

Найбільший в Австралії залізничний вантажний оператор Aurizon вивчає технологію екологічно чистих водневих паливних елементів – щоб замінити дизельні двигуни водневими руховими системами та скоротити викиди вуглекислого газу, – повідомляє H2 View.

Роботу з вивчення водневих технологій Aurizon проводить спільно зі Школою машинобудування та гірничої справи Університету Квінсленду. Крім того, для оцінки вимог до енергії та потужності інноваційних водневих двигунів буде досліджено залізничну мережу Австралії завдовжки 33 тис. км.

«Нам необхідно визначити конкретні потреби в енергії для основної роботи наших поїздів і те, як нові технології в галузі акумуляторних батарей та водневих паливних елементах можуть забезпечити це на практиці», – сказав керівник відділу стратегії та управління активами Aurizon Джеймс Петті.

«Цей спільний з Aurizon проект розширить наші знання та розуміння акумуляторних та водневих технологій, зокрема застосування їх у австралійській залізничній галузі для перевезення важких вантажів», – сказав у свою чергу експерт з механіки локомотивів зі Школи машинобудування та гірничої справи Пол Міхан.