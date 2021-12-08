У Чеській Республіці розробляють новий водневий локомотив

Компанія CZ Loko заявила, що повністю припинила розробку дизельних локомотивів

Чеська компанія з виробництва, модернізації та ремонту локомотивів та залізничних транспортних засобів CZ Loko заявила про розробку нового локомотива HydrogenShunter-1000, який працюватиме на водневих паливних елементах, – повідомляє H2 View.

У компанії CZ Loko заявили, що припинили розробку локомотивів, що працюють на дизельному паливі та природному газі, щоб приділяти більше уваги створенням інноваційних тепловозів із нульовим викидом вуглекислого газу.

«Європейська воднева стратегія, яка сприяє радикальному скороченню викидів вуглекислого газу, є для нас серйозним викликом. Тому окрім локомотива на водневих паливних елементах ми маємо намір розробити і два типи гібридних тепловозів», – сказав директор із продажу компанії CZ Loko Ян Куталек.

За його словами, компанія відслідковує тенденцію переходу до безвуглецевого транспорту, і ретельно аналізує всі переваги та недоліки нетрадиційних рішень та технологій. «Водень з них є найперспективнішим, а водневі технології спричиняють фундаментальні зміни на ринку Євросоюзу», – додав Куталек.