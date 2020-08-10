Ціна на водень впаде в три рази нова енергія



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Екологічне паливо дешевшає

У 2050 році кілограм водню буде коштувати в Європі один долар, і, таким чином, «паливо майбутнього» стане конкурентоспроможним в порівнянні зі звичними вуглеводневими енергоресурсами, - про це йдеться в новому звіті Global Gas Report 2020 року, підготовленому Міжнародним газовим союзом (IGU) спільно з дослідницькою компанією Bloomberg New Energy Finance (BNEF). В даний час собівартість виробництва кілограма водню становить 3 долари.

За оцінками BNEF, використання екологічно чистого зеленого водню в енергетиці може скоротити до 37% викидів парникових газів. Але, як заявив генеральний директор компанії Джон Мур, для цього необхідна скоординована стратегія щодо розгортання регіональної і глобальної водневої інфраструктури - трубопроводи, газові турбіни, кінцеві пристрої.

«Ринок водню знаходиться на порозі революції. Мета полягає в тому, щоб знизити вартість зеленого водню до такого рівня, поки він не стане конкурентоспроможним з викопним паливом у всіх областях застосування», - зазначив у звіті генеральний директор італійської компанії Snam (спеціалізація - газова інфраструктура) Марко Алвера.

«Ми передбачаємо майбутнє, - сказав він, - в якому чистий водень, вироблений в Південній Італії або Північній Африці, можна буде транспортувати нашими трубопроводами для задоволення потреб Центральної і Північної Європи».

У звіті Global Gas Report 2020 робиться висновок, що найбільшим споживачем зеленого водню в Європі до 2050 року стане Німеччина, яка прагне до швидкого розвитку водневої галузі і вже прийняла відповідну державну програму.

Треба відзначити, що Німеччина готова найближчим часом інвестувати в розвиток української водневої економіки 1 млрд євро. В Україні існує розгалужена газотранспортна система, а можливості для виробництва зеленого водню (за допомогою електроенергії, отриманої завдяки сонячним і вітряним електростанціям) не гірше, ніж в Італії або Північній Африці.