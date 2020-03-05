Регулярні тести транспортування газоводневої суміші почнуться в Україні 1 липня нова енергія



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Експеримент, відповідно до загального плану, триватиме п'ять років

Регулярні тести з транспортування газоводневої суміші по українських трубопроводах розпочнуться 1 липня. Про це «Главкому» розповів директор зі стратегічного розвитку «Регіональної газової компанії» Станіслав Казда в ході проведеної в Києві наради з питань енергетичної безпеки.

Зараз відбувається підготовка п'яти закритих полігонів у Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Івано-Франківській та Харківській областях.

Загальна довжина трубопроводів на цих полігонах складе близько 15 км,

Регулярні прогони газу почнуться 1 липня.

Раніше «Главком» повідомляв, що в Україні стартував експеримент, головна мета якого - зрозуміти, наскільки вітчизняна газотранспортна система готова до транспортування в країни Євросоюзу зеленого водню, екологічно чистого палива, отриманого за допомогою поновлюваних джерел енергії.

«Будуть використовуватися старі труби, які зняли з діючих ділянок української ГТС, яким по п'ятнадцять років. На самому початку експерименту буде використовуватися чистий водень, і тільки потім його суміші з природним газом в різних пропорціях: ми хочемо відразу зрозуміти масштаб проблеми - наскільки зношена транспортна мережа, які в трубах мікротріщини, які можуть відбуватися хімічні реакції з ущільнювачами і так далі. Ми повинні бути готові до всіх несподіванок», - сказав Казда.

За його словами, експеримент, відповідно до загального плану, повинен тривати 5 років (багато що залежить від прийняття в Україні «зеленої» енергетичної стратегії, політичної ситуації в країні), і розбитий на два етапи.

Перший - до середини 2022 року, це два опалювальні сезони. Тести на всіх полігонах будуть починатися одночасно, йтимуть «хвилеподібно» і кожен обійдеться в суму 5-20 млн грн, в залежності від результатів чергової «хвилі».

На другому етапі, 2022-2025 роки, передбачається введення в дію ще двох полігонів, на східній і західній Україні. «Мета цього - зрозуміти різницю в якості між, умовно кажучи, російським газом і українським», - пояснив Казда.