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    До 2040 року Honda позбудеться від двигунів внутрішнього згоряння

    нова енергія
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    Автомобілі Honda кинулися в водневе майбутнє &nbsp; - До 2040 року Honda позбудеться від двигунів внутрішнього згоряння

    Автомобілі Honda кинулися в водневе майбутнє

     

    Фото: h2-view.com

    Автомобілі Honda, що продаються в США, будуть працювати тільки на акумуляторах або паливних елементах

    Компанія Honda Motor оголосила, що її електромобілі на акумуляторах і водневих паливних елементах становитимуть 100% продажів в США до 2040 року. Передбачається, що продажі інноваційних автомобілів складуть до 2030 року 40%, а до 2035 року – 80%, – повідомляє H2 View.

    Honda розглядає водневі паливні технології як головну опору, яка підтримує вуглецеву нейтральність, оскільки очікується, що в майбутньому водень стане найпоширенішим поновлюваним джерелом енергії.

    Honda Motor має довгу історію досліджень, розробки і комерціалізації технологій водневих паливних елементів, і, у співпраці з General Motors, японська компанія продовжує знижувати витрати на ці інноваційні технології.

    Треба відзначити, що Honda вирішила покинути чемпіонат світу з автогонок у класі «Формула-1» в кінці сезону 2021 року, аби зосередитися на технологіях паливних елементів і акумуляторів.

    Японський виробник також буде розширювати лінійку своїх водневих легкових автомобілів, і розробляти системи водневих елементів для широкого спектра застосувань, включаючи комерційні вантажні автомобілі та пересувні джерела енергії.

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    Теги: США Електромобілі технології водень Honda
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