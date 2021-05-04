До 2040 року Honda позбудеться від двигунів внутрішнього згоряння

Автомобілі Honda, що продаються в США, будуть працювати тільки на акумуляторах або паливних елементах

Компанія Honda Motor оголосила, що її електромобілі на акумуляторах і водневих паливних елементах становитимуть 100% продажів в США до 2040 року. Передбачається, що продажі інноваційних автомобілів складуть до 2030 року 40%, а до 2035 року – 80%, – повідомляє H2 View.

Honda розглядає водневі паливні технології як головну опору, яка підтримує вуглецеву нейтральність, оскільки очікується, що в майбутньому водень стане найпоширенішим поновлюваним джерелом енергії.

Honda Motor має довгу історію досліджень, розробки і комерціалізації технологій водневих паливних елементів, і, у співпраці з General Motors, японська компанія продовжує знижувати витрати на ці інноваційні технології.

Треба відзначити, що Honda вирішила покинути чемпіонат світу з автогонок у класі «Формула-1» в кінці сезону 2021 року, аби зосередитися на технологіях паливних елементів і акумуляторів.

Японський виробник також буде розширювати лінійку своїх водневих легкових автомобілів, і розробляти системи водневих елементів для широкого спектра застосувань, включаючи комерційні вантажні автомобілі та пересувні джерела енергії.