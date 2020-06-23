Герус намагається обнулити Меморандум з «зеленими» через підняття тарифів «Укренерго», - нардеп



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Голова енергетичного комітету ВР Андрій Герус

НКРЕКП планує ухвалити рішення про збільшення з 1 серпня тарифів «Укренерго» на передачу електроенергії в 3,8 рази

Голова енергетичного комітету ВР Андрій Герус домагається обнуління Меморандуму з виробниками «зеленої» енергії через збільшення тарифів «Укренерго» на передачу електроенергії та диспетчеризацію. Про це написав народний депутат Олексій Кучеренко на своїй сторінці в Facebook.

Депутат повідомив, що НКРЕКП 24 червня планує ухвалити рішення про збільшення з 1 серпня тарифів «Укренерго» на передачу електроенергії в 3,8 рази та на диспетчеризацію в 4 рази, що, на його думку, спрямовано на обнуління підписаного представниками «зеленої» генерації та урядом Меморандуму про порозуміння, який передбачає зниження «зелених» тарифів та відновлення платежів виробникам електроенергії з ВДЕ.

«Здавалося, до чого тут Герус? Є підстави вважати – це лежить у сумновідомій парадигмі «пі####ити зелених». Два тижні тому інвестори у ВДЕ нарешті підписали Меморандум порозуміння із Урядом, погодившись на зниження «зелених тарифів». Минулого тижня у Раду поданий законопроект, що має імплементувати норми Меморандуму у законодавство. Просто взяти та заблокувати прийняття законопроекту – не comme il faut, люди не зрозуміють, що Герус має проти зниження «зелених тарифів». Тому головний «симпатик» ВДЕ придумав «хитру багатоходівочку»: крок перший - втлумачити всім, що виконання Меморандуму потребує захмарного підвищення тарифів «Укренерго»; крок другий – прийняти рішення НКРЕКП про збільшення тарифів «Укренерго»; крок третій – за допомоги дружніх організацій (наприклад, ЗЗФ або НЗФ, що мають в цьому великий досвід) заблокувати в суді підвищення тарифів «Укренерго», - пояснив Кучеренко.

За його словами обнулення Меморандуму призведе до зростання боргів перед «зеленими», які зараз вже становлять 14 млрд. грн., держава не зможе зекономити завдяки зниженню «зелених» тарифів 9 млрд. грн лише у цьому році та 60 млрд. грн до 2030 року, а розвиток «зеленої» енергетики зупиниться, натомість, зросте енергозалежність України від Росії через відновлення імпорту струму.

Як повідомлялося, 10 червня Кабінет міністрів України і Міністерство енергетики підписали з представниками інвесторів в зелену енергетику Меморандум, який повинен вирішити проблеми сектору і допомогти вивести енергетичну галузь з кризи. Зокрема, документ є базою для підготовки законопроекту і передбачає зниження зелених тарифів, посилення відповідальності за неправильні прогнози зеленої електроенергії, а також встановлює графік погашення боргів за таку електроенергію.

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, законодавче впровадження положень Меморандуму дозволить Україні заощадити близько 2 млрд євро до 2030 року.

Нагадаємо, енергетична галузь України переживає кризу. Всі без винятку державні компанії на ринку електроенергії накопичили багатомільярдні борги за останні 9 місяців роботи. Зокрема, борги державного «Гарантованого покупця» перед інвесторами в зелену енергетику, за словами в.о. міністра енергетики Ольги Буславец досягли 14 млрд грн.

Також раніше виник скандал, пов'язаний з листуванням двох народних депутатів - глави і члена Комітету з енергетики Верховної Ради Андрія Геруса і Андрія Жупанин. В смс-переписці містилися нецензурні формулювання, які передбачають намір розправи з інвесторами в зелену енергетику, що викликало низку критичних заяв міжнародних інвесторів і організацій.