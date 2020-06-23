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    Російський волейболіст влаштував посеред дороги бійку (відео)

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    Алєксандр Кимеров зі зростом 210 см виглядає доволі загрозливо - Російський волейболіст влаштував посеред дороги бійку (відео)
    Алєксандр Кимеров зі зростом 210 см виглядає доволі загрозливо
    Фото - vcdynamo.ru

    Алєксандр Кимеров уже не вперше опиняється в епіцентрі скандальних ситуацій

    Волейболіст російського «Факела» з Нового Уренґоя Алєксандр Кимеров влаштував переслідування водія, з яким не поділив дорогу. У 23-річного спортсмена стався конфлікт з користувачем каршеринґу BelkaCar.

    Волейболіст обурився через те, що машина перед ним рухалася не по центру смуги і не дала йому проїхати на світлофорі. Він почав перегороджувати шлях своєю іномаркою, вимагаючи зупинитися і поговорити. Врешті Кимеров вийшов з машини, ногою збив бічне дзеркало і пом'яв опонентові двері. Рульовий каршеринґу намагався викликати поліцію і був на зв'язку з диспетчером, поки його переслідував Кимеров. У підсумку йому вдалося відчепити від себе спортсмена, після чого потерпілий попрямував до відділу і написав заяву про псування майна.

    На відео чутно, як волейболіст каже: «Стій! Стій! Очкошник, вийди, ***!».

    Зауважимо, що в березні 2017 року Кимеров опинився в епіцентрі іншого скандалу. Високорослого гравця зі зростом 210 см висадили з літака авіакомпанії «Побєда» через те, що він не помістився в кріслі. Інцидент стався, коли Кимеров і ще кілька гравців «Факела» вилітали в Москву з Самари.

    Тоді на захист спортсмена висловилися багато волейболістів, а також інші громадські діячі, зокрема одіозний шоумен Іван Ургант.

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    дороги волейбол машини скандал ВК «Факел» (Новий Уренґой) Алєксандр Кимеров
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