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Як виросте виробництво водню до 2030 року. Дослідники зробили сумний прогноз

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Як виросте виробництво водню до 2030 року. Дослідники зробили сумний прогноз
До 2030 року потужності сягнуть п'ятої частини від необхідних для обмеження потепління до 1,5°C
фото з відкритих джерел

Виробництво водню зросте лише до 110 млн тонн до 2030 року – дослідження

Дослідження німецької консалтингової компанії Roland Berger показало, до 2030 року річне світове виробництво водню зросте до 110 мільйонів метричних тонн та, ймовірно, до 240 Мт до 2040, повідомляє Екополітика з посиланням на дослідження Offshore Energy.

Світове виробництво водню зростатиме в середньому на 2% на рік до 2030 року, а близько 12% загального обсягу припадатиме на зелений водень. У дослідженні підкреслили, що попит ставатиме все більш диверсифікованим. Очікується, що у 2040 році: оборонна промисловість споживатиме 48% виробленого водню; транспортний сектор – 30%; енергетика – 15%; опалення будівель – 7%.

Партнер Roland Berger Уве Вайхенгайн розповів, що за оцінками компанії до 2030 року на електролізних заводах буде встановлено 119 ГВт. Це менше половини з 260 ГВт, які уряди зобов'язалися встановити у всьому світі, і лише близько п'ятої частини з 590 ГВт, необхідних для обмеження потепління до 1,5°C.

«Тому 2030-ті роки стануть критичним десятиліттям для водневої промисловості. Ми побачимо величезне прискорення декарбонізації та виробництва водню», – сказав він.

Партнерка Roland Berger Івонн Руф підкреслила, що протягом 2030-х років світ має щороку додавати стільки ж потужностей, скільки за все попереднє десятиліття. Останні роки поточного десятиліття мають вирішальне значення для створення структурних умов для того, щоб наступне десятиліття стало фазою прискорення.

«Головним завданням на решту цього десятиліття є створення структурної основи, оскільки ізольовані стимули та правила призводять до ізольованих проєктів», – сказала вона.

На думку дослідників, такі структурні політичні рішення, яка закон США про зниження інфляції з підтримки виробництва недорогого зеленого водню, потрібно масштабувати та розширювати.

Теги: альтернативна енергетика

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