Як виросте виробництво водню до 2030 року. Дослідники зробили сумний прогноз

До 2030 року потужності сягнуть п'ятої частини від необхідних для обмеження потепління до 1,5°C

Виробництво водню зросте лише до 110 млн тонн до 2030 року – дослідження

Дослідження німецької консалтингової компанії Roland Berger показало, до 2030 року річне світове виробництво водню зросте до 110 мільйонів метричних тонн та, ймовірно, до 240 Мт до 2040, повідомляє Екополітика з посиланням на дослідження Offshore Energy.

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Світове виробництво водню зростатиме в середньому на 2% на рік до 2030 року, а близько 12% загального обсягу припадатиме на зелений водень. У дослідженні підкреслили, що попит ставатиме все більш диверсифікованим. Очікується, що у 2040 році: оборонна промисловість споживатиме 48% виробленого водню; транспортний сектор – 30%; енергетика – 15%; опалення будівель – 7%.

Партнер Roland Berger Уве Вайхенгайн розповів, що за оцінками компанії до 2030 року на електролізних заводах буде встановлено 119 ГВт. Це менше половини з 260 ГВт, які уряди зобов'язалися встановити у всьому світі, і лише близько п'ятої частини з 590 ГВт, необхідних для обмеження потепління до 1,5°C.

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«Тому 2030-ті роки стануть критичним десятиліттям для водневої промисловості. Ми побачимо величезне прискорення декарбонізації та виробництва водню», – сказав він.

Партнерка Roland Berger Івонн Руф підкреслила, що протягом 2030-х років світ має щороку додавати стільки ж потужностей, скільки за все попереднє десятиліття. Останні роки поточного десятиліття мають вирішальне значення для створення структурних умов для того, щоб наступне десятиліття стало фазою прискорення.

«Головним завданням на решту цього десятиліття є створення структурної основи, оскільки ізольовані стимули та правила призводять до ізольованих проєктів», – сказала вона.

На думку дослідників, такі структурні політичні рішення, яка закон США про зниження інфляції з підтримки виробництва недорогого зеленого водню, потрібно масштабувати та розширювати.