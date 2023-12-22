Головна Нова енергія Новини
search button user button menu button

Країна ЄС запустила першу на своїй території наземну сонячну електростанцію

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Країна ЄС запустила першу на своїй території наземну сонячну електростанцію
У Чорногорії запрацювала перша наземна сонячна електростанція
фото: Čevo Solar

Чорногорія видала містобудівні та технічні умови для будівництва 30 великих електростанцій з відновлюваних джерел енергії,

Розробник сонячної енергії Čevo Solar офіційно ввів в експлуатацію першу наземну фотоелектричну установку в Чорногорії. Блок потужністю 4,4 МВт, також званий Čevo Solar, був побудований в селі Чево, недалеко від історичної столиці країни Цетіньє, повідомляє balkangreenenergynews.

Čevo Solar має 8112 сонячних панелей з піковою потужністю 545 Вт кожна, розташованих на 70 000 квадратних метрів на плато.

Запланований річний обсяг виробництва фотоелектричної установки становить 6064 МВт/год. Панелі встановлені на спеціально встановлену конструкцію, що складається з 312 струн, повідомили на фірмі.

Слід зазначити, що Чорногорія видала містобудівні та технічні умови для будівництва 30 великих електростанцій з відновлюваних джерел енергії, переважно сонячних. Їх загальна потужність становить 4000 МВт, але впровадження відбувається повільно.

Чево є одним із найцікавіших місць для будівництва фотоелектричних установок. У серпні чорногорський системний оператор CGES підписав угоди про підключення двох запланованих сонячних енергосистем загальною запланованою потужністю 615 МВт.

 

Теги: Чорногорія альтернативна енергетика

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Чи буде нова війна на Західних Балканах? Погляд із Косова
Чи буде нова війна на Західних Балканах? Погляд із Косова Інтерв’ю
20 грудня, 10:40
Максим Тімченко з Аджаєм Бангою говорили про потреби України та Європи у відновлюваній енергії
Глава ДТЕК обговорив з президентом World Bank Group потреби ЄС та України у зеленій енергії
8 грудня, 20:41
Проект Тилігульської ВЕС розроблено відповідно до затвердженої акціонером ДТЕК Ріната Ахметова довгострокової стратегії компанії
В Єврокомісії вітають плани ДТЕК і VESTAS інвестувати рекордні кошти в енергетичну інфраструктуру України
4 грудня, 14:02
Інвестиції у другу чергу Тилігульської ВЕС складуть 450 млн євро
ДТЕК Ахметова за підтримки Єврокомісії та урядів України і Данії реалізує найбільший приватний інвестпроєкт в енергетиці України
4 грудня, 13:06
«Укренерго» накопичило майже 33 млрд грн боргу перед державним «Гарантованим покупцем»
Борг «Укренерго» перед «Гарантованим покупцем» збільшився до майже 33 млрд грн
30 листопада, 14:42
Португалія активно використовує альтернативну енергетику
Португалія побила рекорд із використання відновлюваної енергії
24 листопада, 12:37

Новини

Країна ЄС запустила першу на своїй території наземну сонячну електростанцію
Країна ЄС запустила першу на своїй території наземну сонячну електростанцію
Глава ДТЕК обговорив з президентом World Bank Group потреби ЄС та України у зеленій енергії
Глава ДТЕК обговорив з президентом World Bank Group потреби ЄС та України у зеленій енергії
В Єврокомісії вітають плани ДТЕК і VESTAS інвестувати рекордні кошти в енергетичну інфраструктуру України
В Єврокомісії вітають плани ДТЕК і VESTAS інвестувати рекордні кошти в енергетичну інфраструктуру України
ДТЕК Ахметова за підтримки Єврокомісії та урядів України і Данії реалізує найбільший приватний інвестпроєкт в енергетиці України
ДТЕК Ахметова за підтримки Єврокомісії та урядів України і Данії реалізує найбільший приватний інвестпроєкт в енергетиці України
Конференція ООН зі зміни клімату: Україна покаже масштаб екологічних наслідків від війни та плани зеленого відновлення
Конференція ООН зі зміни клімату: Україна покаже масштаб екологічних наслідків від війни та плани зеленого відновлення
Португалія побила рекорд із використання відновлюваної енергії
Португалія побила рекорд із використання відновлюваної енергії

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
17K
Атака на Київ: відомий телеведучий залишився без квартири
11K
Прихисток у Європі попросила рекордна кількість біженців: які чотири країни у фаворитах
8726
22 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
7395
Чи буде відповідальність, якщо не відкрити двері військкомам: роз’яснення
5385
Масштабна повітряна тривога тривала дві години
3731
Російський олігарх Абрамович лишив турецьким офіціантам захмарні чайові

Новини

Для прикрашання ялинки у Якутії підвісили комунальника (відео)
Сьогодні, 15:02
Третина ворожих атак за добу відбулась під Авдіївкою – Генштаб
Сьогодні, 07:59
Сніг і сильний вітер у низці областей: прогноз погоди на 22 грудня
Сьогодні, 06:11
22 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 01:50
Масштабна повітряна тривога тривала дві години
Сьогодні, 01:08
Гендиректор «Української бронетехніки»: Вітчизняні бронемашини на 20-30% дешевші імпортних
Вчора, 14:56

Прес-релізи

Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
22 грудня, 09:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua