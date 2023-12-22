Країна ЄС запустила першу на своїй території наземну сонячну електростанцію

Чорногорія видала містобудівні та технічні умови для будівництва 30 великих електростанцій з відновлюваних джерел енергії,

Розробник сонячної енергії Čevo Solar офіційно ввів в експлуатацію першу наземну фотоелектричну установку в Чорногорії. Блок потужністю 4,4 МВт, також званий Čevo Solar, був побудований в селі Чево, недалеко від історичної столиці країни Цетіньє, повідомляє balkangreenenergynews.

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Čevo Solar має 8112 сонячних панелей з піковою потужністю 545 Вт кожна, розташованих на 70 000 квадратних метрів на плато.

Запланований річний обсяг виробництва фотоелектричної установки становить 6064 МВт/год. Панелі встановлені на спеціально встановлену конструкцію, що складається з 312 струн, повідомили на фірмі.

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Слід зазначити, що Чорногорія видала містобудівні та технічні умови для будівництва 30 великих електростанцій з відновлюваних джерел енергії, переважно сонячних. Їх загальна потужність становить 4000 МВт, але впровадження відбувається повільно.

Чево є одним із найцікавіших місць для будівництва фотоелектричних установок. У серпні чорногорський системний оператор CGES підписав угоди про підключення двох запланованих сонячних енергосистем загальною запланованою потужністю 615 МВт.